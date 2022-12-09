Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự tội "Giết người" và tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Điểm - chủ nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 9/12, Công an Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự tội "Giết người" và tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Điểm - chủ nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người thiệt mạng. Nguyễn Thế Điểm (SN 1959, ngụ phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) khai nhận, khoảng 5h ngày 8/12, tại khu vực sân nhà mình, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Điểm và bà P.T.L (SN 1957, vợ Điểm) xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Điểm tiếp tục xô xát với vợ chồng hàng xóm là ông N.V.L (SN 1963) và bà H.T.L (SN 1960), khi 2 người sang can ngăn.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News Do bị cả ba người đánh nên Điểm dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ, ông N.V.L và bà H.T.L, cho đến khi cả ba người ngã gục xuống sân. Sau khi thấy ba người nằm bất động, Điểm kéo họ vào trong nhà, rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết, che giấu hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của Nguyễn Thế Điểm, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điểm để điều tra.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: VNExpress Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 11 giờ ngày 8/12, Công an Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà Nguyễn Thế Điểm (SN 1959) và vợ "hờ" là bà P.T.L (SN 1957), ở tại ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, tổ 10 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, xảy ra vụ hỏa hoạn Sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy và cấp cứu người bị nạn. Khi lực lượng Phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bùng phát toàn bộ căn nhà. Lực lượng chữa cháy phát hiện Nguyễn Thế Điểm đang nằm bất tỉnh tại vị trí cách khu vực đám cháy khoảng 5 m nên đã đưa người đàn ông này đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học biển Hải Phòng và tiến hành các biện pháp để chữa cháy. Nguyễn Thế Điểm cho biết trong nhà còn 3 người khác gồm vợ mình là bà P.T.L. cùng vợ chồng người hàng xóm là ông N.V.L. (SN 1963) và bà H.T.L. (SN 1960). Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, tuy nhiên phải mất nhiều thời gian lực lượng cứu nạn mới tiếp cận được hiện trường. Lúc này, lực lượng công an phát hiện 3 thi thể bị cháy gần như toàn bộ nằm tập trung tại khu vực gian phía trong nhà Nguyễn Thế Điểm.

Hãi hùng trước cảnh tượng chồng đâm vợ ngã gục rồi treo cổ tự tử ở Bà Rịa Vũng Tàu Vào chiều ngày 9/12, vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử vừa xảy ra tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

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