Lời khai 'lạnh sống lưng' của kẻ phóng hỏa khiến 3 người tử vong ở Hải Phòng

Xã hội 09/12/2022 19:20

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự tội "Giết người" và tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Điểm - chủ nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 9/12, Công an Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự tội "Giết người" và tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Điểm - chủ nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người thiệt mạng.

Nguyễn Thế Điểm (SN 1959, ngụ phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) khai nhận, khoảng 5h ngày 8/12, tại khu vực sân nhà mình, do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Điểm và bà P.T.L (SN 1957, vợ Điểm) xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Điểm tiếp tục xô xát với vợ chồng hàng xóm là ông N.V.L (SN 1963) và bà H.T.L (SN 1960), khi 2 người sang can ngăn.

Lời khai 'lạnh sống lưng' của kẻ phóng hỏa khiến 3 người tử vong ở Hải Phòng - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News

Do bị cả ba người đánh nên Điểm dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ, ông N.V.L và bà H.T.L, cho đến khi cả ba người ngã gục xuống sân. Sau khi thấy ba người nằm bất động, Điểm kéo họ vào trong nhà, rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết, che giấu hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của Nguyễn Thế Điểm, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điểm để điều tra.

Lời khai 'lạnh sống lưng' của kẻ phóng hỏa khiến 3 người tử vong ở Hải Phòng - Ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 11 giờ ngày 8/12, Công an Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà Nguyễn Thế Điểm (SN 1959) và vợ "hờ" là bà P.T.L (SN 1957), ở tại ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, tổ 10 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, xảy ra vụ hỏa hoạn

Sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đến hiện trường để chữa cháy và cấp cứu người bị nạn. Khi lực lượng Phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bùng phát toàn bộ căn nhà. Lực lượng chữa cháy phát hiện Nguyễn Thế Điểm đang nằm bất tỉnh tại vị trí cách khu vực đám cháy khoảng 5 m nên đã đưa người đàn ông này đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học biển Hải Phòng và tiến hành các biện pháp để chữa cháy.

Nguyễn Thế Điểm cho biết trong nhà còn 3 người khác gồm vợ mình là bà P.T.L. cùng vợ chồng người hàng xóm là ông N.V.L. (SN 1963) và bà H.T.L. (SN 1960).

Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, tuy nhiên phải mất nhiều thời gian lực lượng cứu nạn mới tiếp cận được hiện trường. Lúc này, lực lượng công an phát hiện 3 thi thể bị cháy gần như toàn bộ nằm tập trung tại khu vực gian phía trong nhà Nguyễn Thế Điểm.

Hãi hùng trước cảnh tượng chồng đâm vợ ngã gục rồi treo cổ tự tử ở Bà Rịa Vũng Tàu

Hãi hùng trước cảnh tượng chồng đâm vợ ngã gục rồi treo cổ tự tử ở Bà Rịa Vũng Tàu

Vào chiều ngày 9/12, vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử vừa xảy ra tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy nhà ở Hải Phòng Cháy nhà ở Hải Phòng khiến 3 người tử vong tin nóng tin nóng trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 53 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 53 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc