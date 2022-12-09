Vào chiều ngày 9/12, vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử vừa xảy ra tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 9/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử vừa xảy ra tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền vào sáng cùng ngày.

Theo điều tra vào sáng nay, hai vợ chồng Huỳnh Văn Đ. (39 tuổi) và chị N.T. H (35 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Đ. đã dùng dao đâm 1 nhát vào tay trái và 2 nhát vào lưng của chị H, khiến nạn nhân nằm gục dưới nền đất. Thấy vợ đã gục trên nền đất, nghĩ vợ không còn sống nên Đ. cũng vào nhà treo cổ tự tử.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc chồng dâm vợ - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngay sau đó, người dân xung quanh phát hiện vụ việc liền nhanh chóng tổ chức đưa chị H đi cấp cứu. Lúc này, hung khí là con dao vẫn còn dính trên lưng nạn nhân.

Khi mọi người vào nhà thì phát hiện Đ đã treo cổ tự tử, nên lại tiếp tục đưa Đ đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường và hung khí gây án - Ảnh: Báo Lao Động

Chị H. bị đâm gục ngay tại chỗ - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Lao Động, các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa cho biết, sau hơn 1h phẫu thuật, các y bác sĩ đã khâu vết thương đâm thủng phổi của chị H, còn Đ cấp cứu trong tình trạng hôn mê và tổn thương não do thiếu ôxy. Cả hai đều trong tình trạng nguy kịch.

“Cả 2 bệnh nhân đều đang nguy kịch, đang được theo dõi sức khỏe”, một bác sĩ chia sẻ.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

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