Bình Dương: Cô giáo tiểu học tá hỏa tìm người chuyển nhầm gần 2 tỷ đồng vào tài khoản

Vì phải tính tiền cho những khách kế tiếp, cô Huyền không đọc kỹ tin nhắn mà chỉ xem lướt qua khi có thông báo tiền đến tài khoản.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 7/12, có nhiều khách hàng đến mua sắm ở tiệm quần áo của gia đình cô giáo Huyền ở số 345 đường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trong lúc tính tiền một hóa đơn quần áo trị giá 1,9 triệu đồng, vị khách không trả tiền mặt mà yêu cầu chuyển khoản.

"Kiểm tra sao kê thì thấy 20h22' đêm hôm trước có người đã chuyển cho tôi 1,9 tỷ đồng. Số tiền quá lớn, ban đầu tôi cũng rất hoang mang, chẳng dám chuyển tiền học cho con vì sợ sẽ bị hack tài khoản", cô giáo tiểu học trường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một kể.

Đến sáng ngày 8/12, cả cô Huyền và vị khách chuyển nhầm đều chưa hề hay biết sự việc. Đến buổi trưa, khi vào tài khoản ngân hàng định chuyển tiền học cho con, cô Huyền phát hiện trong tài khoản của mình có một số tiền lớn.

Nữ giáo viên đăng tin lên mạng xã hội tìm người để lại tiền - Ảnh: Vietnamnet

Trích xuất lại camera ở tiệm quần áo, cô Huyền phát hiện thời điểm đó có một vị khách nữ đang đứng cầm điện thoại để chuyển tiền thanh toán đơn hàng. Đoán chắc đây là khách đã chuyển nhầm cho mình, cô Huyền đăng tin lên mạng xã hội để nhờ tìm người phụ nữ.

Nhờ sự chia sẻ của người quen, vị khách sau đó đã biết tin, hoảng hốt vì không hề hay biết mình đã chuyển nhầm một số tiền quá lớn như thế. Sau đó, vị khách đã đến trực tiếp tiệm của cô Huyền để đối chiếu thông tin và được chuyển khoản lại tiền ngay lập tức.

Cô giáo Huyền trong tiệm quần áo của gia đình - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ Vietnamnet, chị Huyền cho biết, ngoài việc dạy học ở trường, gia đình mở một cửa hàng bán quần áo nhỏ để tăng thêm thu nhập. Số tiền gần 2 tỷ đồng đối với chị là rất lớn, nhưng đấy là tiền của người khác, do đó chị phải tìm mọi cách để trả lại cho chủ nhân.

"Bản thân là giáo viên tiểu học, đứng trên bục giảng tôi thường dạy học sinh bài học: Nhặt được của rơi, trả lại người mất. Hành động này là điều đáng phải làm, không có gì quá to tát nhưng có thể là một ví dụ để các em học sinh hiểu hơn ý nghĩa bài học", cô Huyền cho biết.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ Dầu Một cho hay, hành động của nữ giáo viên là đáng khen ngợi, cần được nêu gương cho mọi người, là hành động đẹp đối với đội ngũ giáo viên nói riêng và trong xã hội nói chung.