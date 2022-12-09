Đoạn clip cô gái được cho là đã mặc cả và bị chủ cửa hàng hành hung rồi đuổi đi gây phẫn nộ cư dân mạng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 8/12, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip quay lại cảnh xô xát xảy ra tại Chợ Nhà Xanh, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo nội dung bài đăng, tối cùng ngày, 2 cô gái đi mua quần áo tại một ki-ốt trong chợ và có mặc cả một món hàng. Được biết, đoạn clip do một trong 2 vị khách quay lại cho thấy người bán hàng tại ki-ốt đã tát 2 cái vào mặt của vị khách rồi đuổi 2 cô gái đi.

Clip được cho là người bán hàng mắng chửi, tát khách khi khách mặc cả - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ An ninh thủ đô, Clip được ghi lại sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến thể hiện sự bức xúc. Nhiều người cho rằng, đây là hành động không thể chấp nhận được và cần phải nghiêm trị để làm gương.

Không ít trong số đó, đa phần là sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng bày tỏ khó chịu khi đi mua hàng tại chợ Nhà Xanh. Bởi họ cũng gặp phải những tình huống bị chửi bới khi mặc cả.

Liên quan đến vụ việc này, chỉ huy Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết đơn vị đã nắm được sự việc và đang cho xác minh, làm rõ.

Đoạn clip ghi lại vụ việc nữ sinh lớp 8 tử vong thương tâm sau khi bị xe tải tông từ phía đằng sau Xe gắn máy do mẹ chở con đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe tải tông từ phía đằng sau khiến nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xac-minh-oan-clip-co-gai-bi-hanh-hung-khi-mac-ca-mua-hang-tai-cho-nha-xanh-533181.html