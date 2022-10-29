Vụ người cha trói 3 con nhỏ vào tảng đá bên cạnh suối để quay clip 'doạ vợ' gây phẫn nộ dư luận: Đã có hình thức xử phạt

Xã hội 29/10/2022 09:08

Qua điều tra, H. khai nhận, đã tự quay clip trên nhằm đe dọa vợ phải gửi tiền về nuôi con.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 28/10, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết đã xử lý vi phạm hành chính đối với N.V.H. (SN 1991, ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.

Qua điều tra ban đầu, ngày 16/10, anh H. tự quay clip cùng 3 con ruột (gồm 2 bé gái 7 tuổi và 5 tuổi, 1 bé trai 4 tuổi). Nội dung clip này ghi lại cảnh cả 3 người con bị H. cột sợi dây thừng ngang bụng, bên cạnh con suối ngập nước. Đoạn clip trên được anh H. gửi cho vợ là chị L.T.B.T. (SN 1998) đang làm việc ở Campuchia. Bởi lẽ, chị T. không chịu gửi tiền về cho anh H. nuôi con.

Gia đình chị T. cho biết thêm, sau khi nhận clip, chị T. đã chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản cho anh H. để nuôi con. Sau đó, chị T. không liên lạc được với H. nên nhờ mẹ ruột là bà L.T.N. (SN 1980, ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên) cầu cứu cơ quan Công an để hỗ trợ tìm các cháu bé. Ngay sau đó, Công an huyện Tân Biên đã mời anh H. đến trụ sở làm việc. Qua điều tra, H. khai nhận, đã tự quay clip trên nhằm đe dọa vợ phải gửi tiền về nuôi con. 

Vụ người cha trói 3 con nhỏ vào tảng đá bên cạnh suối để quay clip 'doạ vợ' gây phẫn nộ dư luận: Đã có hình thức xử phạt - Ảnh 1
Các cháu bé bị cha ruột cột dây thừng vào tảng đá - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt về cụ thể vụ việc, ngày 24/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông dùng dây trói 3 trẻ em vào tảng đá, sau đó dùng điện thoại để quay lại clip gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, clip được quay tại một điểm thuộc xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đảng ủy xã Thạnh Bình xác nhận, đơn vị đã nắm được sự việc trên sau khi bà L.T.N (sinh năm 1980) đến công an trình báo về việc 3 đứa cháu ngoại bị cha ruột cột dây thừng vào người và quay clip lại.

Theo bà L.T.N, cha của 3 đứa trẻ đã quay lại hai video clip và gửi cho vợ (mẹ ruột các cháu) để yêu cầu gửi tiền về. Quá lo lắng, người vợ gửi 2 đoạn video clip cho bà L.T.N để cầu cứu.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng uỷ xã Thạnh Bình cho biết đã chỉ đạo UBND, Công an xã cũng xác minh, người đàn ông quay video clip tên N.V.H (SN 1991), cha ruột của 3 cháu nhỏ. Vào ngày 16/10, H quay lại video clip cảnh cột dây thừng vào 3 người con (2 con gái 7 tuổi, 5 tuổi và 1 con trai 4 tuổi), nói với con là: "Mẹ con nay chỉ gửi tiền cho bà ngoại, không gửi tiền về cho cha con mình nữa" và gửi video clip cho vợ. Sau đó, vợ của H. chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của H. Tuy nhiên, 3 ngày sau, chị L.T.B.T (SN 1998, vợ H) không liên lạc được với H nên đã nhờ mẹ ruột là bà L.T.N đến trình báo Công an xã.

Chiều 21/10, Công an xã Thạnh Bình mời H. lên làm việc. H cho biết mình quay video clip gửi cho vợ mục đích là dọa để chị T gửi tiền về. 

Qua buổi làm việc, H đã nhận thức được việc làm sai trái của mình, đồng thời hứa sẽ không tái phạm.

Phẫn nộ người cha trói 3 con ruột vào tảng đá rồi quay clip gửi video 'dọa vợ' ở Tây Ninh

Phẫn nộ người cha trói 3 con ruột vào tảng đá rồi quay clip gửi video 'dọa vợ' ở Tây Ninh

Liên quan đến vụ việc người cha trói 3 con ruột vào tảng đá, Đảng ủy xã Thạnh Bình cho biết người cung cấp đoạn video clip là bà ngoại của 3 cháu bé - L.T.N (SN 1980, ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên).

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