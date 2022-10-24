Liên quan đến vụ việc người cha trói 3 con ruột vào tảng đá, Đảng ủy xã Thạnh Bình cho biết người cung cấp đoạn video clip là bà ngoại của 3 cháu bé - L.T.N (SN 1980, ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên).

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vụ việc người cha trói 3 con ruột vào tảng đá rồi gửi clip "dọa vợ" gây phẫn nộ dư luận xảy ra ở xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên. Đoạn video clip do chính người cha quay lại cách đây vài ngày để gửi cho vợ, mẹ ruột 3 cháu bé, yêu cầu gửi tiền về. Quá lo lắng, người vợ gửi 2 đoạn video clip cho bà L.T.N (sinh năm 1980, ngụ ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên) để cầu cứu. Cụ thể, đoạn video clip thứ nhất dài 4 phút 25 giây ghi lại cảnh 2 cháu gái và 1 cháu trai cùng ăn bánh, vui chơi trong vườn cao su, bên cạnh là suối. Trong đoạn clip này, khi anh H. hỏi "các con có đi theo ba không" thì 2 bé gái lớn trả lời đi theo ba. Người cha hỏi tiếp: “Không được học nữa con buồn không? ”, một bé gái cũng cũng liên tục đáp và hỏi lại: “Con chừng nào đi học ba? ”, “Chút ba về ba lấy cái bóp cho con đi học nha ba !”. Lúc này người cha trả lời “Nghỉ đi con, mẹ bỏ mình rồi học gì nữa”.

Trong đoạn video clip thứ hai, chỉ dài 27 giây, ghi lại cảnh 3 cháu cùng người đàn ông cột chung một sợi dây thừng, cùng đó là 2 tảng đá lớn và 1 bao chứa vật nặng. Còn các cháu nhỏ vẫn vô tư nói chuyện, liên tục hỏi ba về cái dây, còn người đàn ông vẫn im lặng. Đáng sợ hơn, anh H. còn buộc một tảng đá rất lớn vào sợi dây thừng chỗ nối với mình. Đoạn dây thừng rất nặng không thể di chuyển được khiến 3 cháu nhỏ liên tục hỏi ba mình: “Ba rinh xuống hả ba ?”, “Cái cọng dây nặng như vậy sao xuống bơi ba ?”, “Ừ, nặng quá !”, “Một chút từng đứa đi dưới sông hả ba ?”…

Để doạ vợ gửi tiền về, H. đã trói 3 con ruột bằng dây thừng và chằng đá nặng - Ảnh: Báo Dân Việt Theo thông tin từ báo Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng uỷ xã Thạnh Bình cho biết đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Công an xã xác minh. Theo đó, người đàn ông quay video clip tên N.V.H (SN 1991), cha ruột của 3 cháu nhỏ. Vào ngày 16/10, H quay lại video clip cảnh cột dây thừng vào 3 người con (2 con gái 7 tuổi, 5 tuổi và 1 con trai 4 tuổi), nói với con là: "Mẹ con nay chỉ gửi tiền cho bà ngoại, không gửi tiền về cho cha con mình nữa" và gửi video clip cho vợ. Sau đó, vợ của H chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của H. Tuy nhiên, 3 ngày sau, chị L.T.B.T (SN 1998, vợ H) không liên lạc được với H nên đã nhờ mẹ ruột là bà L.T.N đến trình báo Công an xã. Đến chiều ngày 21/10, Công an xã Thạnh Bình mời H lên làm việc. H cho biết mình quay video clip gửi cho vợ mục đích là dọa để chị T gửi tiền về. Qua buổi làm việc, H đã nhận thức được việc làm sai trái của mình, đồng thời hứa sẽ không tái phạm.

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