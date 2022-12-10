Hà Nội: Nguyên nhân ban đầu khiến 1 người đàn ông tử vong trong căn nhà cháy

Xã hội 10/12/2022 08:50

Vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong xảy ra tại ngôi nhà số 19, ngách 36, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 8/12, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày, trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ cháy và sự cố cháy. Công an thành phố đã điều động 20 lượt phương tiện, 150 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đáng chú ý, khoảng 4h ngày 8/12, người dân phát hiện có đám cháy tại số 19, ngách 36, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hà Nội: Nguyên nhân ban đầu khiến 1 người đàn ông tử vong trong căn nhà cháy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Theo báo Lao Động, người dân đã sử dụng nước dập tắt đám cháy và phát hiện ông Nguyễn Chí Dũng (SN 1972; trú tại địa chỉ trên) đã tử vong.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nghi do ông Dũng đốt lửa sưởi ấm gây ra cháy. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng Công an thành phố đã kiểm tra an toàn Phòng cháy chữa cháy với 236 cơ sở; xử phạt hành chính 55 cơ sở vi phạm, ra quyết định tạm đình chỉ 4 cơ sở; tiếp nhận 12 hồ sơ thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy; 7 hồ sơ nghiệm thu về PCCC; 1 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy chữa cháy.

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