Nghe lời giới thiệu, người phụ nữ bị nhiễm trùng nặng vì sử dụng thuốc chứa axit để trị nám

Xã hội 10/12/2022 10:18

Được người quen giới thiệu, bệnh nhân mua thuốc trị nám ngoài chợ giá 200.000 đồng. Sau khi sử dụng, gò má của chị bị bong tróc, rỉ dịch, nhiễm trùng nặng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 10/12, Bệnh viện Da liễu TP.HCM vừa tiếp nhận một trường hợp nhiễm trùng nặng là người phụ nữ 44 tuổi ngụ tại Tiền Giang. Hơn một tháng trước, chị được người quen giới thiệu loại thuốc trị sạm nám. Thuốc trị giá hơn 200.000 đồng, bán ngoài chợ và có chứa axit.

“Sau khi thoa thuốc lên da, tôi có cảm giác châm chích, bỏng rát nhiều. Tôi hỏi người quen nhưng họ nói tiếp tục thoa vì thuốc đang phát huy hiệu quả” - chị kể.

Ba ngày sau, vùng da hai gò má của người phụ nữ này bắt đầu khô căng, xuất hiện vết trợt giống bị bỏng, chỗ vết thương rỉ dịch, có mủ vàng đục. Người bệnh tự thoa dầu mù u để sát khuẩn vết thương nhưng hơn một tháng sau, tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân đến viện khi hai bên má sưng nề, rỉ dịch và nhiều mủ. 

Nghe lời giới thiệu, người phụ nữ bị nhiễm trùng nặng vì sử dụng thuốc chứa axit để trị nám - Ảnh 1
Vùng da bị lở loét, mưng mủ sau khi sử dụng thuốc không có nguồn gốcẢnh: báo Sài Gòn giải phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, ThS-BS Phan Ngọc Huy - Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, bệnh nhân bị nhiễm trùng da kéo dài dẫn đến vết thương không lành trên nền sẹo mất sắc tố. Loại thuốc bệnh nhân thoa để trị nám nêu trên có chứa axit.

“Hiện nay, có nhiều người vì mong muốn trị nám, tàn nhang nhanh với chi phí thấp nên đã sử dụng các loại “thuốc chứa axit” để điều trị các tình trạng tăng sắc tố như đốm nâu, tàn nhang, rám má... Hầu hết các loại thuốc này đều không được dán nhãn về thành phần, nơi sản xuất và chưa được cơ quan chức năng kiểm định” - bác sĩ Phan Ngọc Huy thông tin.

Cũng theo bác sĩ Phan Ngọc Huy, việc sử dụng các chế phẩm này trên các vùng da nhạy cảm như mặt, mi mắt rất nguy hiểm. Chúng tiềm ẩn các nguy cơ phá hủy cấu trúc sinh lý làn da và gây nên các biến chứng như bỏng da, nhiễm trùng, sẹo xấu, và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của người bệnh trong thời gian rất dài.

Trước đó, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cũng tiếp nhận nhiều trường hợp bị nhiễm trùng, sẹo xấu do bệnh nhân tự ý mua các thuốc không rõ nguồn gốc, có chứa axit để trị sạm nám dẫn đến da bị bỏng, phồng rộp, gây tổn thương da.

Các bác sĩ chuyên khoa da liễu khuyến cáo, để điều trị sạm, nám hiệu quả, cần có sự tham vấn của bác sĩ. Phòng ngừa sạm, nám, cần:

Chế độ chăm sóc da phù hợp. Thường xuyên sử dụng các loại dưỡng ẩm và kem chống nắng phổ rộng để bảo vệ làn da khỏi các tác nhân tia cực tím cũng như môi trường ô nhiễm bên ngoài.

Không sử dụng các hoạt chất kích ứng làn da. Việc sử dụng các hoạt chất này sẽ tạo phản ứng viêm gây tổn thương tế bào sắc tố và gây sạm, nám da. Các tổn thương này có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Chọn lựa phương pháp trẻ hóa da phù hợp. Một trong những nguyên nhân của sạm nám da là lão hóa da. Hiện nay, ngành thẩm mỹ nội khoa có rất nhiều công nghệ cao và kỹ thuật hiện đại giúp duy trì làn da sáng mịn, hồng hào.

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