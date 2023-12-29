Giá vàng mới vừa 'lao đốc', nhiều người dân bắt đầu mua vàng tích trữ, 1 khách nữ ở Hà Nội 'gom' tới 88 lượng

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 72,00 triệu đồng/lượng mua vào và 77,50 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo thông tin từ báo Công Thương, tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 29/12/2023, giá vàng hôm nay 29 tháng 12 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 73,00 – 77,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 72,00 – 77,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 73,00 – 77,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, hiện giá vàng vẫn đang có nhiều biến động khó đoán.

Trước đó lúc 10h sáng, giá vàng bán ra tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được niêm yết ở mức 74 triệu đồng/lượng, bốc hơi 3,5 triệu đồng/lượng.

So với những ngày trước, lượng khách đến giao dịch tại cửa hàng này trong buổi sáng hôm nay ít hơn hẳn. Lượng khách đến bán nhiều hơn so với lượng khách mua.

Trong khi nhiều người vẫn thận trọng theo dõi diễn biến của giá vàng, thì nhiều khách hàng đã bắt đầu mua vàng tích trữ.

Kỹ lưỡng kiểm tra lại từng số series, vỏ bọc, một khách nữ tại Hà Nội đã mua 88 lượng vàng nhằm mục đích tích trữ, kinh doanh chứ không "lướt sóng".

Khách nữ tại Hà Nội mua 88 lượng để tiết kiệm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Anh Nguyễn Trung Hiếu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết chiều 28-12, khi giá vàng đảo chiều giảm còn 76-77 triệu đồng/lượng, anh đã tính mua vào, tuy nhiên vẫn còn do dự.

"Sáng nay khi thấy giá vàng giảm sâu xuống 74 triệu đồng/lượng, mình đã quyết định mua ngay. Theo mình, mức giá này là hợp lý vì mình mua để tiết kiệm nên vàng xuống là mua", anh Hiếu nói.

Mang một lượng vàng nhẫn 9999 đi bán, anh Hoàng Nam (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ số vàng này vợ chồng anh được mừng cưới cách đây bốn năm. Nếu tính khoảng giá chênh lệch thì bán ra trong sáng nay anh Nam vẫn lãi hơn 20 triệu đồng.

"Nhà mình cũng có vàng SJC nhưng thời điểm này mình quyết định không bán. Vì vàng và bất động sản là hai thứ nếu tính theo năm chỉ có tăng, không có giảm. Còn vàng nhẫn không quá biến động giống như vàng SJC nên mình chọn thời điểm này để chốt lãi luôn", anh Nam nói.