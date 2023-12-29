Giá vàng hôm nay (29/12): Giảm 'sốc' sau chuỗi ngày tăng 'phi mã', SJC lao dốc tới 6 triệu đồng

Kết phiên đêm qua – rạng sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường Mỹ đứng ở mức 2.065 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với chốt phiên trước.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, lúc 5 giờ 35 phút sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay đảo chiều tăng lên ngưỡng 2.065 USD/ounce, giảm mạnh hơn 12 USD/ounce so với phiên trước đó. Giá vàng giao theo hợp đồng tháng 2/2024 cùng thời điểm trên giao dịch quanh mức 2.075 USD/ounce, giảm mạnh gần 15 USD/ounce so với chốt phiên trước đó.

Cụ thể, tại TP Hồ Chí Minh, giá vàng SJC đứng quanh mức 74,5 – 77,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC trong khoảng 77,8 – 79,52 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Phiên giao dịch hôm qua 28/12, có lúc giá vàng SJC đã leo lên trên mức 80 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, kết phiên giá vàng SJC trên thị trường tự do và các doanh nghiệp lao dốc không phanh mất mỗi lượng gần 6 triệu đồng so với phiên trước đó.

Các thị trường trên giảm mạnh 3,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán giãn từ từ 1,7 triệu đồng lên 3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội, mua - bán quanh mức 72 – 77,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 5,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán giãm ra từ 1,5 triệu đồng lên mức 5,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 73 – 77,2 triệu đồng/lượng, giảm 4,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,25 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán giãm ra từ 1,55 triệu đồng lên mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn phiên hôm qua cũng trong xu hướng giảm so với phiên trước. Cụ thể. giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 62,83 – 63,98 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán ở mức là 1,15 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 62,55 – 63,75 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng chiều mua vào, nhưng tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán giãn ra từ 1 triệu lên 1,2 triệu đồng/lượng.

Dẫn tin từ báo Quân đội Nhân dân, giá vàng thế giới rạng sáng nay đảo chiều giảm nhẹ với vàng giao ngay giảm 12,7 USD xuống 2.065 USD/ounce. Vàng tương lai niêm yết mức 2.075,8 USD/ounce, giảm 12,2 USD so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong 3 tuần khi chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng. Chỉ số US Dollar Index đã tăng 0,2% sau khi giảm xuống mức thấp trong 5 tháng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng trở lại và thoát khỏi mức thấp nhất kể từ tháng 7, làm giảm sức hấp dẫn của vàng thỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, việc thiếu chất xúc tác trong thời kỳ thanh khoản yếu có thể giúp vàng ổn định. Chất xúc tác tiếp theo… có thể đến từ một số báo cáo quan trọng, trong đó có chỉ số quản trị mua hàng và báo cáo việc làm vào đầu năm 2024.

Chuyên gia này dự báo giá vàng sẽ cao hơn trong 12 tháng tới nhờ dữ liệu kinh tế yếu hơn và lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt buộc Fed phải cắt giảm lãi suất.

Hiện tại, theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư đang đặt cược vào 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 3.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.065 USD/ounce (tương đương gần 60,7 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng gần 17 triệu đồng/lượng.