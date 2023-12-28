Giá vàng 'tuột dốc không phanh' sau chỉ thị của Thủ tướng, người mua mất trắng 6 triệu đồng/lượng

Đời sống 28/12/2023 16:28

Sau nhiều ngày giá vàng tăng điên đảo, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện số 1426 gửi thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bộ trưởng các bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo về các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Theo thông tin từ VTV News, vào lúc 14h20 ngày 28/12, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 73 triệu đồng/lượng, bán ra 76,02 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 5,3 triệu đồng/lượng và 3,8 triệu đồng/lượng so với phiên sáng nay.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI điều chỉnh giảm giá mua vào sâu hơn, xuống 72 triệu đồng/lượng, tức giảm 6 triệu đồng/lượng so với sáng nay. Trong khi giá bán ra về 76 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại Tập đoàn Vàng Bạc đá quý Phú Quý, giá mua vào vàng SJC hiện chỉ còn 72,2 triệu đồng/lượng, giá bán ra còn 76 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 6 triệu đồng/lượng và 3,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng 'tuột dốc không phanh' sau chỉ thị của Thủ tướng, người mua mất trắng 6 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC chiều nay giảm mạnh 6 triệu đồng/lượng sau công điện của Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng và vàng quốc tế ở mức cao - Ảnh: VTV News

Diễn biến giảm mạnh tại thị trường trong nước có phần ngược chiều với thế giới. Giá vàng trên thế giới chiều nay giao dịch ở mức 2.086 USD mỗi ounce, tăng 0,43%.

Giá vàng trong nước lao dốc sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi công điện tới Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành về giải pháp quản lý thị trường vàng, trong đó yêu cầu điều hành giá trong nước theo thị trường, không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng và vàng quốc tế ở mức cao.

Giá vàng 'tuột dốc không phanh' sau chỉ thị của Thủ tướng, người mua mất trắng 6 triệu đồng/lượng - Ảnh 2
Giá vàng bị thổi bay 6 triệu đồng/lượng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đồng USD trong vài phiên gần đây không ngừng giảm. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt đêm 27/12, giờ Việt Nam) xuống còn 101,3 điểm. Trong 2 tuần qua, chỉ số này giảm tổng cộng gần 2,6%. Sức hấp dẫn đối với vàng quốc tế do vậy gia tăng.

Trong nước, vàng cũng là kênh đầu tư được quan tâm bậc nhất khi tỷ giá USD/VND còn được dự báo thậm chí có thể giảm trong năm 2024.

Mặc dù được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 nhưng giá vàng thế giới có thể sẽ không tăng quá mạnh do đã tăng khá nhanh trong cả tháng 12/2023. 

Điều đó đưa giá vàng thế giới tăng hơn 13% trong cả năm 2023. Đây là một mức tăng theo năm khá ấn tượng.

Giới đầu tư phản ánh kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất trong năm 2024 trong đợt tăng giá vàng vừa qua. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi Mỹ chính thức giảm lãi suất, khả năng vàng sẽ không còn nhiều động lực để tăng giá mạnh.

Giá vàng ngày hôm nay 28/12/2023: Tăng như vũ bão, neo sát mốc 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngày hôm nay 28/12/2023: Tăng như vũ bão, neo sát mốc 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước lập tức tăng, thêm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, chiếm lại đỉnh cao 80 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 16 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 18 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu