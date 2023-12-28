Giá vàng 'tuột dốc không phanh' sau chỉ thị của Thủ tướng, người mua mất trắng 6 triệu đồng/lượng

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI điều chỉnh giảm giá mua vào sâu hơn, xuống 72 triệu đồng/lượng, tức giảm 6 triệu đồng/lượng so với sáng nay. Trong khi giá bán ra về 76 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin từ VTV News, vào lúc 14h20 ngày 28/12, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 73 triệu đồng/lượng, bán ra 76,02 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 5,3 triệu đồng/lượng và 3,8 triệu đồng/lượng so với phiên sáng nay.

Diễn biến giảm mạnh tại thị trường trong nước có phần ngược chiều với thế giới. Giá vàng trên thế giới chiều nay giao dịch ở mức 2.086 USD mỗi ounce, tăng 0,43%.

Tương tự tại Tập đoàn Vàng Bạc đá quý Phú Quý, giá mua vào vàng SJC hiện chỉ còn 72,2 triệu đồng/lượng, giá bán ra còn 76 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 6 triệu đồng/lượng và 3,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng trong nước lao dốc sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi công điện tới Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành về giải pháp quản lý thị trường vàng, trong đó yêu cầu điều hành giá trong nước theo thị trường, không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng và vàng quốc tế ở mức cao.

Giá vàng bị thổi bay 6 triệu đồng/lượng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đồng USD trong vài phiên gần đây không ngừng giảm. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt đêm 27/12, giờ Việt Nam) xuống còn 101,3 điểm. Trong 2 tuần qua, chỉ số này giảm tổng cộng gần 2,6%. Sức hấp dẫn đối với vàng quốc tế do vậy gia tăng.

Trong nước, vàng cũng là kênh đầu tư được quan tâm bậc nhất khi tỷ giá USD/VND còn được dự báo thậm chí có thể giảm trong năm 2024.

Mặc dù được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 nhưng giá vàng thế giới có thể sẽ không tăng quá mạnh do đã tăng khá nhanh trong cả tháng 12/2023.

Điều đó đưa giá vàng thế giới tăng hơn 13% trong cả năm 2023. Đây là một mức tăng theo năm khá ấn tượng.

Giới đầu tư phản ánh kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất trong năm 2024 trong đợt tăng giá vàng vừa qua. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi Mỹ chính thức giảm lãi suất, khả năng vàng sẽ không còn nhiều động lực để tăng giá mạnh.