Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin chiều 25/12 xuất hiện người đàn ông đến trường Tiểu học Mũi Né 2 dụ dỗ P. (học sinh lớp 1C) lên xe chở đi với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối 27/12, Công an TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã xác minh sự việc người lạ vào Trường tiểu học Mũi Né 2, bế học sinh lớp 1 lên xe.

Cụ thể, người đàn ông này được xác định là N.M.P (SN 1983, trú huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Ông P. hiện đang sống khu phố 4, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết và làm nghề thợ hồ. Khi không có việc thì ông P. chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Người đàn ông gọi học sinh P. lên xe chở về thì bị bảo vệ nhà trường phát hiện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, làm việc với cơ quan công an, ông Ph. khai nhận, vào chiều ngày 25/12 đã điều khiển xe máy biển số 86B1-662.77 đến Trường tiểu học Mũi Né 2 với mục đích tìm học sinh đi bộ hoặc chưa có người nhà đến đón sẽ đến hỏi thăm và chở về nhà. Sau đó, người này lấy tiền xe ôm từ gia đình các học sinh.

Trước khi gặp em P., ông Ph. đã chở được hai học sinh khác về nhà và được trả số tiền 17.000 đồng. Qua làm việc trực tiếp với gia đình hai học sinh trên, Công an TP Phan Thiết xác định sự việc là có thật. Đồng thời, tiến hành xác minh tại công an xã xác định ông Ph. có hộ khẩu thường trú tại địa phương, chưa có tiền án, tiền sự.

Với kết quả điều tra, xác minh Công an TP Phan Thiết khẳng định, vụ việc không phải là bắt cóc học sinh. Công an TP Phan Thiết thông tin, vụ việc trên cho thấy trách nhiệm của gia đình trong việc theo dõi, quản lý con em còn nhiều sơ hở, rất dễ trở thành điều kiện để đối tượng xấu lợi dụng.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của ban giám hiệu và bảo vệ Trường Tiểu học Mũi Né 2 trong phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác tội phạm, qua đó góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho học sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt tại nhà trường.

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