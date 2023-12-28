Thương tâm: Tài xế ô tô say rượu tông vợ chồng trẻ tử vong, bỏ lại con nhỏ mới 8 tháng tuổi

Đời sống 28/12/2023 06:50

Tài xế uống rượu rồi lái ô tô chạy đến thị trấn Cái Bè thì lái xe vượt lên, va chạm và tông vào xe máy khiến hai vợ chồng đi xe máy chết.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 27/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Bảo Long (54 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Thương tâm: Tài xế ô tô say rượu tông vợ chồng trẻ tử vong, bỏ lại con nhỏ mới 8 tháng tuổi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng trẻ chết thảm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cụ thể, khoảng 15h45 ngày 17/12, sau khi đã uống rượu, ông Long lái ô tô chạy trên đường tỉnh 875, hướng từ trung tâm huyện Cái Bè ra Quốc lộ 1.

Khi đến đoạn đường thuộc thị trấn Cái Bè, tài xế Long lái ô tô vượt lên, tông vào xe máy do anh Mai Thanh Hải (24 tuổi) chở vợ là chị Lê Thị Bích Tuyền (22 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) đang chạy chiều ngược lại. Sau đó, xe của tài xế Long tiếp tục va chạm với ô tô của anh Nguyễn Đức Thuận (34 tuổi, ngụ TP.HCM) chạy cùng chiều.

Thương tâm: Tài xế ô tô say rượu tông vợ chồng trẻ tử vong, bỏ lại con nhỏ mới 8 tháng tuổi - Ảnh 2
Nguyên nhân bước đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế Long vượt ô tô, không đảm bảo an toàn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, hậu quả, vợ chồng anh Hải, chị Tuyền tử vong. Anh Long bị thương nhẹ, 3 xe bị hư hỏng. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn có trong máu của tài xế Long là 47,03 mml/l.

Theo công an, nguyên nhân bước đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế Long vượt ô tô, không đảm bảo an toàn.

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