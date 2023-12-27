Giữa lúc vàng liên tục tăng giá, cô dâu khiến dân tình ồ ạt 'xin vía' khi đeo hàng chục kiềng vàng kín cổ

Đời sống 27/12/2023 16:42

Mới đây, Fanpage Nghệ An chia sẻ hình ảnh cô dâu cười rạng rỡ, trên cổ đeo kín kiềng vàng đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trong lúc giá vàng liên tục tăng giá, mới đây, Fanpage Nghệ An chia sẻ hình ảnh cô dâu cười rạng rỡ, trên cổ đeo hàng chục chiếc kiềng vàng với dòng chú thích: “Cảm xúc của các cô dâu khi hay tin vàng đã vượt mốc 78 triệu đồng, cao nhất mọi thời đại. Mấy cô cưới chồng trong 3 tháng qua là trúng mánh”. 

Ngay sau đó, bài viết thu hút hàng nghìn lượt thích cùng bình luận quan tâm. Nhiều người đều xuýt xoa trước số quà cưới “khủng” của cô dâu – chú rể. Hội chị em đua nhau “xin vía” lấy chồng được tặng nhiều vàng như cô dâu trong ảnh. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, nhận được quá nhiều vàng cưới trong thời điểm vàng “sốt giá” thế này không hẳn là chuyện tốt bởi “nhận hôm nay nghĩ đến chuyện trả lại ngày mai”.

Giữa lúc vàng liên tục tăng giá, cô dâu khiến dân tình ồ ạt 'xin vía' khi đeo hàng chục kiềng vàng kín cổ - Ảnh 1Giữa lúc vàng liên tục tăng giá, cô dâu khiến dân tình ồ ạt 'xin vía' khi đeo hàng chục kiềng vàng kín cổ - Ảnh 2
Cô dâu đeo vàng ngập cổ trong ngày cưới - Ảnh: Fanpage Nghệ An

 

Cô dâu, chú rể trong đám cưới gây xôn xao là Ngọc Ánh – Đăng Thành, cùng sống và làm việc tại Hà Nội. Chú rể Đăng Thành cho hay, đám cưới của anh được tổ chức viên mãn, trọn vẹn vào ngày 24/12 vừa qua. Anh cũng khá bất ngờ khi ngày vui của mình được đông đảo dân mạng biết đến.

 

Tuy nhiên, anh từ chối chia sẻ cụ thể tổng số quà cưới hai vợ chồng nhận được bởi không muốn chuyện riêng tư của gia đình gây chú ý. Đăng Thành rất biết ơn tấm lòng, tình yêu thương của hai bên gia đình, bạn bè dành cho vợ chồng anh.

Giữa lúc vàng liên tục tăng giá, cô dâu khiến dân tình ồ ạt 'xin vía' khi đeo hàng chục kiềng vàng kín cổ - Ảnh 3
Cặp đôi hiện kinh doanh tại Hà Nội - Ảnh: FBNV

Trước khi về chung một nhà, cặp đôi có chuyện tình yêu đẹp như mơ. Hiện tại, cả hai đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào, viên mãn.

Bị đẩy ngã xuống đường ray rồi tàu chạy qua người, mẹ lấy thân che cho 2 con nhỏ

Bị đẩy ngã xuống đường ray rồi tàu chạy qua người, mẹ lấy thân che cho 2 con nhỏ

Một đoạn video được người dân trên sân ga ghi lại cho thấy cảnh người mẹ nằm rạp xuống đường ray, lấy thân mình che chở hai đứa con trong lúc đoàn tàu ầm ầm lao qua phía trên người họ.

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