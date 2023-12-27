Bàng hoàng phát hiện nữ sinh lớp 10 tử vong trong hồ bơi đã đóng cửa

Đời sống 27/12/2023 14:40

Vào ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang điều tra vụ nữ sinh lớp 10 tử vong trong hồ bơi xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang điều tra vụ nữ sinh lớp 10 tử vong trong hồ bơi xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là em N.L.M.D, 15 tuổi, học sinh lớp 10 của một trường THPT ở quận Gò Vấp.

 

Cụ thể, trưa 25/12, em D. cùng 2 bạn học (1 nam, 1 nữ) mua vé vào bơi tại hồ bơi trên đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp. Thời điểm này, hồ bơi có 2 nhân viên bên trong. Bơi được một lúc, em D. lên bờ và ngồi trên ghế đá ở khu vực cuối hồ bơi, còn 2 người bạn ngồi ở khu vực đầu hồ bơi.

Một lúc sau, nhân viên hồ bơi không thấy D. nên tìm kiếm và phát hiện nữ sinh nằm dưới đáy hồ bơi. Mọi người đưa em D. lên bờ sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng nữ sinh không qua khỏi.

Bàng hoàng phát hiện nữ sinh lớp 10 tử vong trong hồ bơi đã đóng cửa - Ảnh 1
Hồ bơi nơi nữ sinh D. gặp nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để điều tra. Được biết, khu vực em D. gặp nạn có độ sâu 2,5m.

Theo lãnh đạo UBND phường 16, ngày xảy ra vụ việc hồ bơi đang đóng cửa để sửa chữa và cơ quan chức năng đang làm rõ những tình tiết liên quan, điều kiện hoạt động của hồ bơi này.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

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