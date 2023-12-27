Vụ 'hot girl' đứng sau kho hàng 'khủng' vừa bị kiểm tra ở Hà Nội: Dùng biệt thự làm kho hàng, nhiều người nổi tiếng tham gia livestream

Chủ kho hàng trên được cho là N.H.M.L. sinh năm 1995, quê Bắc Giang. Sau khi tốt nghiệp Học viện Tài chính, nữ "hot girl" đã bén duyên với công việc kinh doanh mỹ phẩm. Dù còn rất trẻ nhưng M.L. đã có khả năng kinh doanh trên các nền tảng MXH từ TikTok, Instagram, Facebook cũng như website khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, vào chiều ngày 25/12, Cục QLTT TP Hà Nội cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cùng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kiểm tra đã bất ngờ kiểm tra kho hàng nằm trong Khu đô thị Đô Nghĩa thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội của một "hot girl" livestream bán hàng nổi tiếng trên nhiều nền tảng MXH thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tài khoản kinh doanh trên nền tảng Facebook của M.L. cũng có trên 520.000 lượt theo dõi với số tài khoản ngân hàng được đăng tải công khai mang tên N.H.M.L, cùng 12 số điện thoại chốt đơn, tư vấn khách hàng. Đặc biệt, kênh các TikTok của M.L. đều có lượt theo dõi khá cao, trong đó có 1 tài khoản chính có đến 1,1 triệu lượt. Mỗi đợt livestream, số đơn hàng "hot girl" này "chốt" được có thể lên đến hàng ngàn với rất nhiều mặt hàng khác nhau như Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng, tiêu dùng...

Trong phiên livestream ngày 23/12, "hot girl" đã thực hiện phiên live kéo dài 12 tiếng với 647.000 lượt xem và 4.100 lượt bình luận chốt đơn sản phẩm. Tham dự cùng phiên livestream còn có sự xuất hiện của một số TikToker khá nổi tiếng khác.

Vợ chồng Xoài Non trong 1 buổi livestream cùng - Ảnh: Báo Anh ninh thủ đô

Kho hàng "khủng" trong căn biệt thự 5 tầng - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Số đơn hàng đang được đóng gói - Ảnh: Báo Phụ nữ số

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, kho hàng tại Hà Nội được cho là của M.L. là một căn biệt thự 5 tầng, mỗi tầng rộng trên 100m2. Toàn bộ diện tích bên trong căn biệt thự cũng như cầu thang lên xuống đều được chủ cơ sở tận dụng để làm nơi chứa trữ hàng hoá.

Đây đều là các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng... Trên vỏ hộp những mặt hàng này phần lớn đều thể hiện xuất xứ từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada... nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt cũng như chưa rõ nguồn gốc xuất xứ.Tại thời điểm kiểm tra, trên 50 nhân viên có mặt ở các tầng đang thực hiện đóng gói, dán đơn lên các sản phẩm vừa được chốt đơn trong phiên livestream trước đó. Các đơn hàng được đóng gói chất thành đống nằm la liệt, ngổn ngang trên các mặt sàn.

Những kiện hàng đã được đóng để chuẩn bị giao cho khách - Ảnh: Báo Phụ nữ số

Cũng tại thời điểm này, chủ cơ sở không có mặt. Làm việc với lực lượng chức năng, quản lý kho hàng chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm, phân loại sản phẩm và liên hệ với chủ cơ sở để kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa tại kho hàng.