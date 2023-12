Vụ 'hot girl' đứng sau kho hàng 'khủng' vừa bị kiểm tra ở Hà Nội: Dùng biệt thự làm kho hàng, nhiều người nổi tiếng tham gia livestream

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, vào chiều ngày 25/12, Cục QLTT TP Hà Nội cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cùng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kiểm tra đã bất ngờ kiểm tra kho hàng nằm trong Khu đô thị Đô Nghĩa thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội của một "hot girl" livestream bán hàng nổi tiếng trên nhiều nền tảng MXH thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chủ kho hàng trên được cho là N.H.M.L. sinh năm 1995, quê Bắc Giang. Sau khi tốt nghiệp Học viện Tài chính, nữ "hot girl" đã bén duyên với công việc kinh doanh mỹ phẩm. Dù còn rất trẻ nhưng M.L. đã có khả năng kinh doanh trên các nền tảng MXH từ TikTok, Instagram, Facebook cũng như website khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.