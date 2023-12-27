Giá vàng tăng lên mức cao nhất lịch sử trên 80 triệu đồng/lượng: Có người vác tải tiền đi mua vàng, lãi trăm triệu trong chớp mắt

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, từ sáng 26/12, phố vàng Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhộn nhịp, ở một số nhà vàng lớn, khách mua xếp hàng ra tận cửa.

Xếp hàng xuyên trưa, chị Nguyễn Minh Tú (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, khi giá vàng SJC lên trên 80 triệu đồng/lượng nên chị Tú rất sốt ruột tranh thủ nghỉ trưa lên cửa hàng để mua vàng ngay. Chị mua 5 cây lúc vào SJC giá 80,2 triệu đồng/lượng. Nhân viên vừa in phiếu ra đứng chờ lấy vàng, giá vàng lập tức tụt xuống 80,1 triệu đồng/lượng rồi về 80 triệu đồng/lượng. Quá chóng mặt vì chị Tú còn chưa cầm được vàng trong tay.

Nhiều khách vác cả bao tải tiền đi mua vàng bất chấp giá vàng đang ở đỉnh. Các cửa hàng vàng, nhân viên đếm tiền, phát vàng trở nên quả tải. Thậm chí, càng gần cuối ngày, nhiều nơi hết vàng hẹn khách hôm sau đến lấy.

Thế nhưng chị Tú cũng tự tin cho rằng, vàng dù giảm chút nhưng sẽ lên lại nên dù hơi "hẫng" chút nhưng chị và nhiều người khác vẫn chốt.

Liên tục chỉ trong khoảng 2 tiếng giao dịch buổi chiều, giá vàng lại trồi sụt khó đoán định. Vào quãng 15h , vàng SJC đã quay đầu lập tức hạ xuống 78,8 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, nhà đầu tư mua lúc đỉnh 80,3 triệu đồng/lượng lỗ ngay tiền triệu.

Người dân xếp tiền mặt thanh toán để chờ lấy vàng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Dòng người xếp hàng tại cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông ngày một dài, ken đặc. Anh Minh Hùng (Hoàng Mai, Hà Nội) mua 9 lượng vàng nhẫn với hơn 500 triệu đồng. Thế nhưng, do hết vàng nên nhà vàng thu tiền ghi phiếu hẹn anh 5h ngày 27/12 lấy vàng.

Chị Bích Tuyền - nhân viên một công ty trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội - xếp hàng nửa tiếng mới mua được 2 lượng vàng nhẫn. Trước nhu cầu mua bán của người dân, trong phiên giao dịch ngày 26/12, nhà vàng cũng nới rộng khoảng cách mua bán lên 2 triệu đồng/lượng thay vì quanh mức 1 triệu đồng/lượng như những ngày gần đây.

Giá vàng liên tiếp xô đổ mọi kỷ lục - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, mở cửa phiên chiều 26/12, các nhà vàng điều chỉnh giảm giá. Đến 14h, giá vàng miếng được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 77,7-79,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với mức đỉnh thiết lập trước đó là 79-80,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) thiết lập trước đó.

Trong phiên sáng, giá vàng không ngừng tăng. Đầu ngày, giá vàng miếng được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 77,6-78,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng 200.000 đồng mỗi chiều so với giá đóng cửa hôm qua.

Nhưng tới 11h20, giá vàng chiều bán ra đã đạt 80,3 triệu đồng, được niêm yết ở mức 79-80,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với chốt phiên 25/12, giá đã tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Việc liên tiếp xác lập mức kỷ lục trong 2 tuần trở lại đây khiến mỗi lượng vàng miếng đã tăng hơn 12 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng lên đỉnh mới, được các đơn vị kinh doanh niêm yết tại 62,35-63,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng mỗi chiều. Chênh lệch giữa 2 chiều là 1,15 triệu đồng.

Việc liên tiếp xác lập mức kỷ lục trong 2 tuần trở lại đây khiến mỗi lượng vàng miếng đã tăng 11 triệu đồng, tương đương mức tăng gần 17%/năm - gấp 3 lần gửi tiết kiệm ngân hàng. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam - nhìn nhận khả năng vàng miếng có thể bị đẩy lên tới 80 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng lên đỉnh mới, được các đơn vị kinh doanh niêm yết tại 62,05-63,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều là 1,15 triệu đồng.