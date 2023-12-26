Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra sự cố đuối nước khiến bé trai 6 tuổi tử vong tại công viên nước Con Nít, trên đường số 4, phường Tam Phú.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 26/12, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra sự cố đuối nước khiến bé trai 6 tuổi tử vong tại công viên nước Con Nít, trên đường số 4, phường Tam Phú.

Cụ thể, ngày 23/12, người đàn ông dẫn theo con trai 6 tuổi đến công viên nước nói trên. Trong lúc vui chơi dưới hồ bơi (sâu khoảng 1,4m), bé trai không may gặp sự cố đuối nước.

Công viên nước Con Nít, nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau khi phát hiện vụ việc, cha của bé trai cùng nhân viên hồ bơi và thầy dạy bơi lao xuống cứu, đưa bé lên bờ, sau đó chuyển vào Bệnh viện TP.Thủ Đức cấp cứu, nhưng bé trai đã tử vong.

Theo quy định tại khu vui chơi này, các bé đến đây chơi bắt buộc phải mặc áo phao. Tuy nhiên, theo nguồn tin, thời điểm bé trai bị đuối nước, bé không mặc áo phao.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Vụ bé trai đuối nước trong công viên ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang được Công an TP.Thủ Đức khẩn trương làm rõ.

Kịp thời ngăn chặn bé trai lớp 1 bị người lạ đưa lên xe chở đi, nhà trường ra thông báo khẩn Vào ngày 26/12, Trường Tiểu học Mũi Né 2 (TP Phan Thiết) cho biết, vừa có văn bản báo cáo gửi Phòng GD-ĐT TP Phan Thiết về việc có người lạ tiếp cận học sinh sau giờ tan trường.

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