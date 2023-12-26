Kịp thời ngăn chặn bé trai lớp 1 bị người lạ đưa lên xe chở đi, nhà trường ra thông báo khẩn

Đời sống 26/12/2023 13:26

Vào ngày 26/12, Trường Tiểu học Mũi Né 2 (TP Phan Thiết) cho biết, vừa có văn bản báo cáo gửi Phòng GD-ĐT TP Phan Thiết về việc có người lạ tiếp cận học sinh sau giờ tan trường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa 26/12, nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho biết đối tượng lạ mặt tiếp cận học sinh sau giờ tan trường nghi có ý định bắt cóc đã bị mời lên cơ quan công an để làm việc.

Qua xác mình, người đàn ông trong clip liên quan đến việc tiếp cận em học sinh tại Trường Tiểu học Mũi Né 2 (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là ông N.M.P. (SN 1983, trú Ninh Hòa, Khánh Hòa). Hiện ông P. đang được cơ quan công an mời lên làm việc để đấu tranh, làm rõ hành vi tiếp cận học sinh.

Kịp thời ngăn chặn bé trai lớp 1 bị người lạ đưa lên xe chở đi, nhà trường ra thông báo khẩn - Ảnh 1
Ông P. tiếp cận, nghi bắt cóc học sinh trong Trường Tiểu học Mũi Né 2 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, vào chiều ngày 25/12, sau giờ tan trường, như thường lệ còn 7-8 em học sinh ngồi trong sân trường đợi người thân đến đón. Lúc này, một người đàn ông đeo khẩu trang, đi xe máy BKS 86B1-662.77 vào sân trường và tiếp cận, nói chuyện với em Phan Thành P. (học sinh lớp 1C) tại ghế đá khoảng 2-3 phút. Sau đó, người đàn ông này bế em P. lên xe và rồ máy chạy (em P. cũng đồng ý vì chờ người nhà lâu, muốn về).

Ngay sau khi phát hiện người đàn ông đưa em P. lên xe, bảo vệ trường học đã nhanh chóng chạy đến kiên quyết chặn đầu xe không cho người đàn ông di chuyển. Lúc này, ban giám hiệu trường đã chạy ra đỡ em P. xuống xe và dùng điện thoại liên hệ công an. Bị phát giác, người đàn ông đã nhanh chóng rồ ga bỏ chạy.

Kịp thời ngăn chặn bé trai lớp 1 bị người lạ đưa lên xe chở đi, nhà trường ra thông báo khẩn - Ảnh 2
Người đàn ông lạ mặt đi xe máy xuất hiện trước cổng trường được bảo vệ chụp lại - Ảnh: VietNamNet

Khoảng 2 phút sau, gia đình em P. tới đón và được thông tin vụ việc vừa xảy ra thì cho biết rất bất ngờ. Theo người bảo vệ, trước đó đã thấy người đàn ông lạ mặt này lui tới trước cổng trường và đi theo vài học sinh. Thấy khả nghi nên bảo vệ yêu cầu người này đi nơi khác và đã kịp chụp lại biển số xe.

Qua sự việc, nhà trường đã thông tin đến toàn hội đồng và đề nghị thầy cô tăng cường cảnh giác, nhắc phụ huynh đưa đón con đúng giờ, quán triệt học sinh không tiếp xúc với người lạ, không lên xe người lạ,... Nhà trường cũng đã thông tin đến địa phương và công an phường về sự việc. 

Giá vàng 'tăng phi mã' đắt nhất mọi thời đại, vượt mốc 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng 'tăng phi mã' đắt nhất mọi thời đại, vượt mốc 80 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chốt phiên sáng nay 26/12 tiếp tục tăng mạnh mẽ, vượt qua 80 triệu đồng/lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc trẻ em tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 13 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 20 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 20 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu