Kịp thời ngăn chặn bé trai lớp 1 bị người lạ đưa lên xe chở đi, nhà trường ra thông báo khẩn

Vào ngày 26/12, Trường Tiểu học Mũi Né 2 (TP Phan Thiết) cho biết, vừa có văn bản báo cáo gửi Phòng GD-ĐT TP Phan Thiết về việc có người lạ tiếp cận học sinh sau giờ tan trường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa 26/12, nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho biết đối tượng lạ mặt tiếp cận học sinh sau giờ tan trường nghi có ý định bắt cóc đã bị mời lên cơ quan công an để làm việc. Qua xác mình, người đàn ông trong clip liên quan đến việc tiếp cận em học sinh tại Trường Tiểu học Mũi Né 2 (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là ông N.M.P. (SN 1983, trú Ninh Hòa, Khánh Hòa). Hiện ông P. đang được cơ quan công an mời lên làm việc để đấu tranh, làm rõ hành vi tiếp cận học sinh.

Ông P. tiếp cận, nghi bắt cóc học sinh trong Trường Tiểu học Mũi Né 2 - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, vào chiều ngày 25/12, sau giờ tan trường, như thường lệ còn 7-8 em học sinh ngồi trong sân trường đợi người thân đến đón. Lúc này, một người đàn ông đeo khẩu trang, đi xe máy BKS 86B1-662.77 vào sân trường và tiếp cận, nói chuyện với em Phan Thành P. (học sinh lớp 1C) tại ghế đá khoảng 2-3 phút. Sau đó, người đàn ông này bế em P. lên xe và rồ máy chạy (em P. cũng đồng ý vì chờ người nhà lâu, muốn về). Ngay sau khi phát hiện người đàn ông đưa em P. lên xe, bảo vệ trường học đã nhanh chóng chạy đến kiên quyết chặn đầu xe không cho người đàn ông di chuyển. Lúc này, ban giám hiệu trường đã chạy ra đỡ em P. xuống xe và dùng điện thoại liên hệ công an. Bị phát giác, người đàn ông đã nhanh chóng rồ ga bỏ chạy.

Người đàn ông lạ mặt đi xe máy xuất hiện trước cổng trường được bảo vệ chụp lại - Ảnh: VietNamNet Khoảng 2 phút sau, gia đình em P. tới đón và được thông tin vụ việc vừa xảy ra thì cho biết rất bất ngờ. Theo người bảo vệ, trước đó đã thấy người đàn ông lạ mặt này lui tới trước cổng trường và đi theo vài học sinh. Thấy khả nghi nên bảo vệ yêu cầu người này đi nơi khác và đã kịp chụp lại biển số xe. Qua sự việc, nhà trường đã thông tin đến toàn hội đồng và đề nghị thầy cô tăng cường cảnh giác, nhắc phụ huynh đưa đón con đúng giờ, quán triệt học sinh không tiếp xúc với người lạ, không lên xe người lạ,... Nhà trường cũng đã thông tin đến địa phương và công an phường về sự việc.

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