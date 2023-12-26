Thông tin bất ngờ về nghi phạm chém nhiều nhát vào mặt cô dâu trong ngày cưới

Đời sống 26/12/2023 10:15

Cách đây 2 ngày, tại một đám cưới trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Đông Hưng (Thái Bình) xảy ra vụ việc cô dâu bị bạn trai cũ cầm dao chém nhiều nhát lên người khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 25/12, ông Đinh Bá Lượng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Theo tôi được biết, đối tượng Đoàn Hữu Dũng (28 tuổi, trú tại thôn Nam Cường, xã Sơn Hà; nghi phạm chém cô dâu trong ngày cưới) có thần kinh không ổn định. Dũng từng tốt nghiệp đại học, có hiện tượng bị trầm cảm.

Trước đây, Dũng từng làm việc tại một nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhưng xảy ra xô xát với lãnh đạo nên bị đuổi. Sau đó, Dũng tiếp tục đi làm việc ở một công ty sản xuất giày da trên địa bàn nhưng không lâu sau cũng bị đuổi do đánh nhau.

Ông Đinh Bá Lượng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, cho biết, việc Dũng có bị trầm cảm hay không cần có cơ quan chức năng giám định mới xác định rõ được.

Ông Lượng cho biết thêm, bố của Dũng bị tai biến nằm liệt giường nhiều năm, thuộc nhóm đối tượng nhận bảo trợ xã hội.

Thông tin bất ngờ về nghi phạm chém nhiều nhát vào mặt cô dâu trong ngày cưới - Ảnh 1
Đối tượng Đoàn Hữu Dũng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 7h45 ngày 24/12, Đoàn Hữu Dũng cầm dao đến nhà chị H.T.H. (23 tuổi, trú tại xã Đông Quan, huyện Đông Hưng) chém chị H. 4 nhát liên tiếp.

Lãnh đạo UBND xã Đông Quan cho biết thời điểm bị chém chị H. đang tổ chức đám cưới. Dũng đến dự đám cưới và gây án. Người dân cho biết Dũng là người yêu cũ của cô dâu.

Công an huyện Đông Hưng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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