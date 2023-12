Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 25/12, Công an xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin một người phụ nữ trên địa bàn phản ánh việc bị chồng dùng kéo cắt tóc, gây thương tích chảy máu vùng đầu.

Bức xúc sau sự cố với mái tóc, chị Hạnh đã chụp ảnh bản thân với vết thương trên đầu đăng lên mạng xã hội, kèm theo nội dung: "Có ai như em không, mấy năm đi làm tóc một lần mà về bị chồng cho ăn kéo… bản chất con người không bao giờ thay đổi được. Đúng là thông minh xinh đẹp không bằng may mắn".

Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, người chồng dùng kéo cắt phăng một phần mái tóc của vợ. Quá trình giằng co, cây kéo đã đâm vào vùng đầu khiến chị Hạnh bị chảy máu rất nhiều.

Cũng theo chị Hạnh, vợ chồng chị kết hôn từ năm 2016 và có với nhau 2 người con. Chồng chị trước đây làm tài xế, hiện làm nghề tự do.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.Đà Nẵng, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 18/12, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Hướng Linh, H. Hướng Hóa).

Nghi phạm Hồ Văn Hin - Ảnh: Báo Công an TP.Đà Nẵng

Nạn nhân trong vụ án là chị Hồ Thị Ng. (1990, trú xã Hướng Linh). Theo thông tin ban đầu, án mạng xảy ra vào khoảng 4h30 cùng ngày. Lúc đó, chị Ng. đang ngủ thì bị chồng là Hồ Văn Hin (1986) dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ nghi phạm Hồ Văn Hin. Được biết, vợ chồng nạn nhân có 3 con nhỏ, sinh sống ở địa bàn vùng núi khó khăn.