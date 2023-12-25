Công an xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin một người phụ nữ trên địa bàn phản ánh việc bị chồng dùng kéo cắt tóc, gây thương tích chảy máu vùng đầu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 25/12, Công an xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin một người phụ nữ trên địa bàn phản ánh việc bị chồng dùng kéo cắt tóc, gây thương tích chảy máu vùng đầu. Cụ thể, chị Hạnh (32 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi), chiều 24/12, chị đi làm tóc và nhuộm tóc màu nâu cho trẻ trung. Khoảng 19h tối cùng ngày, chị Hạnh về nhà thì chồng yêu cầu phải đi nhuộm lại tóc màu đen nhưng chị không đồng ý.

Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, người chồng dùng kéo cắt phăng một phần mái tóc của vợ. Quá trình giằng co, cây kéo đã đâm vào vùng đầu khiến chị Hạnh bị chảy máu rất nhiều. Đi làm tóc về, người phụ nữ 32 tuổi bị chồng dùng kéo cắt một phần tóc, gây chảy máu vùng đầu - Ảnh: Báo Dân trí Bức xúc sau sự cố với mái tóc, chị Hạnh đã chụp ảnh bản thân với vết thương trên đầu đăng lên mạng xã hội, kèm theo nội dung: "Có ai như em không, mấy năm đi làm tóc một lần mà về bị chồng cho ăn kéo… bản chất con người không bao giờ thay đổi được. Đúng là thông minh xinh đẹp không bằng may mắn".

Cũng theo chị Hạnh, vợ chồng chị kết hôn từ năm 2016 và có với nhau 2 người con. Chồng chị trước đây làm tài xế, hiện làm nghề tự do. Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.Đà Nẵng, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 18/12, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Hướng Linh, H. Hướng Hóa). Nghi phạm Hồ Văn Hin - Ảnh: Báo Công an TP.Đà Nẵng Nạn nhân trong vụ án là chị Hồ Thị Ng. (1990, trú xã Hướng Linh). Theo thông tin ban đầu, án mạng xảy ra vào khoảng 4h30 cùng ngày. Lúc đó, chị Ng. đang ngủ thì bị chồng là Hồ Văn Hin (1986) dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ nghi phạm Hồ Văn Hin. Được biết, vợ chồng nạn nhân có 3 con nhỏ, sinh sống ở địa bàn vùng núi khó khăn.

Đi chơi trong đêm Noel, hai nữ sinh văng xuống kênh tử vong thương tâm Ngày 25/12, ông Lê Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu, Nghệ An) - xác nhận, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn xe máy khiến 3 nữ sinh thương vong.

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