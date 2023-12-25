Bé trai 4 tuổi rơi xuống hồ đuối nước tử vong thương tâm: Cháu bé bị tật động kinh

Đời sống 25/12/2023 06:15

Vào sáng 24/12, cháu Trần Văn H (sinh năm 2019, trú thôn Hội Minh, xã Xuân Hội) đi chơi không may rơi xuống hồ Vĩnh Tú (thôn Hội Minh).

Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Xuân Hội cho hay, sáng 24/12, cháu Trần Văn H (sinh năm 2019, trú thôn Hội Minh, xã Xuân Hội) đi chơi không may rơi xuống hồ Vĩnh Tú (thôn Hội Minh).

Đến khoảng 10h thì thi thể cháu H được tìm thấy, sau đó đã bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Cũng theo lãnh đạo xã Xuân Hội, cháu H có biểu hiện bị tật động kinh, không được bình thường như những đứa trẻ khác.

Bé trai 4 tuổi rơi xuống hồ đuối nước tử vong thương tâm: Cháu bé bị tật động kinh - Ảnh 1
Cháu H có biểu hiện bị tật động kinh, không được bình thường như những đứa trẻ khác - Báo Lao Động - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Bắc Kạn, một trường hợp tương tự xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận bệnh nhi T.V.N 3 tuổi ở tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, tím tái, bụng chướng căng.

Chị B.T.T (mẹ nạn nhân) cho biết: Khoảng hơn 8 giờ sáng sau khi vệ sinh cá nhân, không tìm thấy con trai, chị gọi chồng đang ăn sáng gần nhà hỏi cũng không thấy. Chị tiếp tục gọi hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm mới phát hiện cháu N nổi trên mặt ao gần nhà.

Bé trai 4 tuổi rơi xuống hồ đuối nước tử vong thương tâm: Cháu bé bị tật động kinh - Ảnh 2
Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn - Ảnh: Báo Bắc Kạn

Gia đình đã tiến hành sơ cứu ban đầu rồi đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Tuy các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng bé N đã tử vong, nguyên nhân do đuối nước.

Vụ cháy 3 mẹ con tử vong ở Vĩnh Phúc: Người chồng nghĩ vợ và con đã thoát ra ngoài, không ngờ bị mắc kẹt

Vụ cháy 3 mẹ con tử vong ở Vĩnh Phúc: Người chồng nghĩ vợ và con đã thoát ra ngoài, không ngờ bị mắc kẹt

Ngày Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến người phụ nữ cùng 2 con nhỏ thiệt mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 17 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 17 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu