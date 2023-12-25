Vào sáng 24/12, cháu Trần Văn H (sinh năm 2019, trú thôn Hội Minh, xã Xuân Hội) đi chơi không may rơi xuống hồ Vĩnh Tú (thôn Hội Minh).

Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Xuân Hội cho hay, sáng 24/12, cháu Trần Văn H (sinh năm 2019, trú thôn Hội Minh, xã Xuân Hội) đi chơi không may rơi xuống hồ Vĩnh Tú (thôn Hội Minh).

Đến khoảng 10h thì thi thể cháu H được tìm thấy, sau đó đã bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Cũng theo lãnh đạo xã Xuân Hội, cháu H có biểu hiện bị tật động kinh, không được bình thường như những đứa trẻ khác.

Cháu H có biểu hiện bị tật động kinh, không được bình thường như những đứa trẻ khác - Báo Lao Động - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Bắc Kạn, một trường hợp tương tự xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận bệnh nhi T.V.N 3 tuổi ở tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, tím tái, bụng chướng căng.

Chị B.T.T (mẹ nạn nhân) cho biết: Khoảng hơn 8 giờ sáng sau khi vệ sinh cá nhân, không tìm thấy con trai, chị gọi chồng đang ăn sáng gần nhà hỏi cũng không thấy. Chị tiếp tục gọi hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm mới phát hiện cháu N nổi trên mặt ao gần nhà.

Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn - Ảnh: Báo Bắc Kạn

Gia đình đã tiến hành sơ cứu ban đầu rồi đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Tuy các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng bé N đã tử vong, nguyên nhân do đuối nước.

Vụ cháy 3 mẹ con tử vong ở Vĩnh Phúc: Người chồng nghĩ vợ và con đã thoát ra ngoài, không ngờ bị mắc kẹt Ngày Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến người phụ nữ cùng 2 con nhỏ thiệt mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-4-tuoi-roi-xuong-ho-uoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-chau-be-bi-tat-ong-kinh-639953.html