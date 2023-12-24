Xe tải tông xe khách trên đèo Bảo Lộc khiến 4 du khách bị thương, phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 24/12/2023 16:06

Vào ngày 24/12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc giữa xe khách và xe tải chở rác. Bước đầu xác định vụ tai nạn khiến 4 người nước ngoài bị thương.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 12h20 ngày 24/12, xe tải loại 15 tấn biển số 60C-408.61 di chuyển theo hướng TP Bảo Lộc - TP HCM. Khi đến Km 99 quốc lộ 20, khoảng giữa đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), xe tải này đã va chạm với xe khách loại 29 chỗ ngồi biển số 50E-074.04 chở khách du lịch nước ngoài đang lên đèo.

Vụ va chạm khiến xe tải bị lật nghiêng, nằm chắn ngang đường, phế liệu đổ tràn xuống đường bốc mùi hôi thối. Xe khách bị xe tải quẹt từ đầu đến đuôi, ép dựa vào vách núi, khiến toàn bộ kính xe bên phụ vỡ nát.

Vụ tai nạn làm tài xế xe tải và 4 hành khách đi trên xe khách bị thương, được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng. Đèo Bảo Lộc kẹt cứng cả 2 chiều, nhiều phương tiện nối đuôi nhau nằm chờ thông đường.

Xe tải tông xe khách trên đèo Bảo Lộc khiến 4 du khách bị thương, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm mađaguôi, Công an huyện Đạ Huoai, Công an thị trấn Đạ M’ri… đã phối hợp điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời triển khai các biện pháp cứu hộ, giải phóng hiện trường.

Đến 13h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã giải phóng được một phần hiện trường và thông xe 1 chiều trên đèo Bảo Lộc.

Xe tải tông xe khách trên đèo Bảo Lộc khiến 4 du khách bị thương, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Đèo Bảo Lộc kẹt cứng cả 2 chiều, nhiều phương tiện nối đuôi nhau nằm chờ thông đường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đèo Bảo Lộc thuộc tuyến Quốc lộ 20 nối liền thành phố Bảo Lộc với huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng). Đây được coi là con đèo hiểm trở nhất, nằm trên tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh, thành phố phía Nam. Do độ dốc khá cao, đường quanh co và nhỏ hẹp, trên con đèo này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông và sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng. C

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