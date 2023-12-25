Đang lưu thông trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), ô tô con bất ngờ đâm vào một xe máy khiến 5 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe ô tô và 1 xe máy chở 5 người xảy ra trên địa bàn quận Tây Hồ vào chiều ngày 24/12, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ số 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, xác minh bằng máy chuyên dụng cũng như lấy mẫu xét nghiệm, đơn vị xác định tài xế ô tô gây tai nạn trên phố Thụy Khuê không có nồng độ cồn và ma túy. Danh tính của người tài xế xe ô tô sau đó cũng được làm rõ, theo đó, người cầm lái chiếc xe nhãn hiệu Toyota màu trắng đâm xe máy chở 5 người trong cùng 1 gia đình là ông Lê Tuấn A. (sinh năm 1977; trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tài xế ô tô có biểu hiện say xỉn - VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 14h ngày 24/12, trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giữa một ô tô con và xe máy khiến 5 người trong cùng gia đình bị thương. Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, ô tô mang biển kiểm soát 30F- 465.XX của ông A. đi theo hướng từ đường Thụy Khuê - Lạc Long Quân. Đến trước số nhà 72 Thụy Khuê, xe này bất ngờ tăng ga, lấn sang chiều đường ngược lại và đâm vào xe máy của anh Đ.V.A. (38 tuổi) đang chở theo vợ và 3 con nhỏ. Cú tông mạnh khiến xe máy cùng 5 người trên xe bị hất lên nóc ô tô rồi nằm bất động trên đường.

Ô tô tông xe máy chở 5 người tại Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Tại hiện trường, ô tô bị gãy gương, hư hỏng phần đầu xe. Còn xe máy biến dạng, hư hỏng nặng. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục phóng xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng Công an quận Tây Hồ cùng người dân chặn lại. Cũng theo người chứng kiến sự việc, nam tài xế có biểu hiện say xỉn, ngồi cố thủ trong ô tô khoảng 30 phút rồi mới chịu xuống xe để giải quyết vụ tai nạn giao thông. 5 người đi trên xe máy bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Công an quận Tây Hồ và Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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