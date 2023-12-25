Đi chơi trong đêm Noel, hai nữ sinh văng xuống kênh tử vong thương tâm

Đời sống 25/12/2023 10:56

Ngày 25/12, ông Lê Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu, Nghệ An) - xác nhận, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn xe máy khiến 3 nữ sinh thương vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 22h ngày 24/12, ba nữ sinh C.T.T, Đ.T.T.M và T.N.K (đều SN 2009, học sinh lớp 8 trường THCS Diễn Cát, huyện Diễn Châu) chở nhau bằng xe máy đi chơi Giáng sinh.

Đến đường liên xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu, Nghệ An), xe tông trúng cột điện bên đường khiến hai em văng xuống kênh thủy lợi, em còn lại ngã xuống đường bất tỉnh.

Người dân phát hiện vụ việc đã nhanh chóng đưa nạn nhân bất tỉnh đến trạm y tế sơ cứu. Lực lượng chức năng được huy động đến kênh thủy lợi tìm kiếm. Khoảng hai tiếng tìm thấy thi thể hai em C.T.T và Đ.T.T.M.

Đi chơi trong đêm Noel, hai nữ sinh văng xuống kênh tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn xe máy khiến 2 nữ sinh tử vong, một em bị thương - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng đã trích xuất camera an ninh ở khu vực này. Hình ảnh trích xuất cho thấy, vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc, một vệt sáng di chuyển hướng Diễn Lợi - Diễn Cát, sau đó có tiếng động lớn. Thời điểm đó, không phát hiện có phương tiện khác cùng di chuyển.

Nhiều khả năng, chiếc xe máy chở 3 nữ sinh tự lao vào cột điện bên đường.

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