Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, trong căn nhà cấp 4 vừa sửa chữa xong, di ảnh của anh B. V. Đ. (38 tuổi, trú thôn Kiên Minh, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), người thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại nhà dân ở xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống vào ngày 18/12 được đặt giữa nhà để người thân, bạn bè và hàng xóm láng giềng đến phúng viếng.

Khi 3 đứa con nữa lần lượt ra đời, gánh nặng kinh tế thêm đè nặng trên vai, nên anh đã đi vay ngân hàng gần 350 triệu đồng để đầu tư mua giàn giáo, cốp pha cho các công trình xây dựng xung quanh khu vực thuê. Vào tháng 6/2023, anh Đ. nói Công ty MAXHOME đề nghị cung cấp giàn giáo đổ bê tông cho nhà dân mà đơn vị này nhận được.

Chị Hà Thị Huyền (28 tuổi, vợ anh Đ.) liên tục ngã quỵ và khóc ngất trước bàn thờ chồng. Được người thân dìu đi và trấn an, chị Huyền mới đứng vững trở lại. Chị Huyền kể, anh chị cưới nhau năm 2013, trước đó, anh đã có 2 con với người vợ đầu. Lúc mới về chung sống, hai vợ chồng thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng bằng sự nỗ lực làm việc không quản ngày đêm, anh đã xây được căn nhà nhỏ làm nơi trú ngụ cho mấy mẹ con.

Do lần đầu nhận được phục vụ công trình lớn như vậy nên anh Đ. rất kỳ vọng, chăm chút tỉ mẩn trong từng thao tác và lựa chọn thiết bị tốt để mang đến nơi thi công, cốt yếu làm sao để nhận được tín nhiệm của nhà thầu. Tuy nhiên, anh Đ. lại không ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm với Công ty này vì anh trước nay chỉ hoạt động tự do, ai cần thì đến làm, chị Huyền cho biết.

Lúc còn sống, anh Độ là trụ cột lo cho vợ và 5 đứa con - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Theo hàng xóm láng giềng, anh Đ. được đánh giá là một người chịu thương, chịu khó, tập trung làm ăn và thường xuyên đóng góp cho các hoạt động của thôn, của xã.

Chị Huyền chia sẻ, trong 2 người con đầu của anh Đ. với vợ cũ thì có cháu Bùi Phạm Khánh Duy (17 tuổi) hiện đang sống cùng gia đình, còn cháu Bùi Phạm Khánh Dương (13 tuổi) đang đi học và sống với bà ngoại.

Chị Huyền cho biết, khi tổ chức tang lễ từ ngày 18 - 20/12, có gia đình ông Lê Văn Hùng (chủ căn nhà bị sập) và các công nhân trong đội thi công đến phúng viếng, thăm hỏi. Còn về phía Công ty MAXHOME 8 chưa thấy có ai đến và cũng chưa trao đổi gì với gia đình về chuyện bồi thường.

Tại hiện trường vụ sập giàn giáo nhà ông Lê Văn Hùng, khung cảnh hoang tàn, đổ nát đã được quây bạt xung quanh. Bên trong căn nhà, các thanh thép, ống sắt cong queo, nằm ngổn ngang, dưới nền nhà bê tông đã cứng lại. Ông Lê Văn Hùng chia sẻ, từ khi xảy ra sự cố không ăn uống được gì, đêm đến cũng không thể chợp mắt. Từ khi đưa thi thể anh Đ. ra ngoài, gia đình luôn cảm thấy áy náy dù trách nhiệm chính là của đơn vị thi công khi đã hợp đồng làm nhà toàn bộ với họ. Ông Hùng kể, lúc xảy ra tai nạn, tôi cũng đứng gần hiện trường, suýt gặp nạn nếu dầm bê tông không đổ xuống theo hướng khác.

Trước đó, theo thông tin từ báo Giao Thông, vào khoảng 16h15 ngày 18/12/2023, tại gia đình ông Lê Văn Hùng (ở thôn Yên Lai, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống) khi đang tiến hành đổ bê tông trần nhà thì bất ngờ bị sập giàn giáo.

Trong quá trình đang thi công có 4 người trên mái nhà và 2 thợ làm cốt pha đang tiến hành kiểm tra cây chống và giàn giáo ở dưới. Khi bị sập tất cả 4 người ở trên trần nhà bị tụt theo bê tông xuống, may mắn không ai bị thương tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân dưới lớp sắt, bê tông khuya ngày 18/12 - Ảnh: Báo Giao Thông

Còn 2 công nhân đang kiểm tra cây chống và giàn giáo ở dưới có 1 công nhân thoát được ra ngoài, còn lại 1 công nhân không chạy kịp và bị bê tông, cốt pha, sắt thép vùi lấp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng quân đội, công an, người dân đã đến ứng cứu tìm nạn nhân. Do khối lượng bê tông, cốt pha, sắt thép quá nhiều, hệ thống điện lưới tại khu vực bị cắt, đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được thi thể nạn nhận.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hộ ông Lê Văn Hùng (chủ nhà) chưa xin cấp giấy phép xây dựng mà thực hiện theo bản vẽ, thiết kế xây dựng 3 tầng và có hợp đồng xây dựng trọn gói với công ty TNHH một thành viên MAXHOMME 8 thi công xây dựng, theo hình thức (chìa khóa trao tay).