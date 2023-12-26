Nghẹt thở giải cứu thiếu niên 14 tuổi bị kẹt cánh tay trong máy trộn bột

Thiếu niên bị kẹt tay trong máy trộn bột làm thực phẩm, gào khóc trong đau đớn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TPHCM cho biết vừa cứu thành công thiếu niên 14 tuổi bị kẹt tay trong máy trộn bột thực phẩm.

Cụ thể, vào lúc 16h06 cùng ngày, PC07 nhận tin báo cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở sản xuất ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nên đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng dùng máy cắt để cắt máy trộn, giải cứu nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân là em ĐPNK (14 tuổi, quê Bến Tre) đang bị kẹt tay phải trong máy trộn bột làm thực phẩm.

Trong môi trường chật hẹp và nóng, cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc A, hai nhân viên y tế của xe cấp cứu 115 triển khai máy cắt thủy lực, máy cắt bằng tay tiến hành tháo và cắt các bộ phận chi tiết máy kết hợp tiêm thuốc giảm đau và cầm máu cho nạn nhân.

Đến 17h45 cùng ngày, cảnh sát hoàn tất việc giải cứu, phối hợp đưa anh K đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu.

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