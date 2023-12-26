Nghẹt thở giải cứu thiếu niên 14 tuổi bị kẹt cánh tay trong máy trộn bột

Đời sống 26/12/2023 06:10

Thiếu niên bị kẹt tay trong máy trộn bột làm thực phẩm, gào khóc trong đau đớn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TPHCM cho biết vừa cứu thành công thiếu niên 14 tuổi bị kẹt tay trong máy trộn bột thực phẩm.

Cụ thể, vào lúc 16h06 cùng ngày, PC07 nhận tin báo cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở sản xuất ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nên đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

 

Nghẹt thở giải cứu thiếu niên 14 tuổi bị kẹt cánh tay trong máy trộn bột - Ảnh 1
Lực lượng chức năng dùng máy cắt để cắt máy trộn, giải cứu nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân là em ĐPNK (14 tuổi, quê Bến Tre) đang bị kẹt tay phải trong máy trộn bột làm thực phẩm.

Trong môi trường chật hẹp và nóng, cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc A, hai nhân viên y tế của xe cấp cứu 115 triển khai máy cắt thủy lực, máy cắt bằng tay tiến hành tháo và cắt các bộ phận chi tiết máy kết hợp tiêm thuốc giảm đau và cầm máu cho nạn nhân.

Đến 17h45 cùng ngày, cảnh sát hoàn tất việc giải cứu, phối hợp đưa anh K đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu.

Vợ nhuộm tóc về, chồng túm cổ cắt phăng tóc: Cây kéo đâm vào khiến vùng đầu chảy nhiều máu

Vợ nhuộm tóc về, chồng túm cổ cắt phăng tóc: Cây kéo đâm vào khiến vùng đầu chảy nhiều máu

Công an xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin một người phụ nữ trên địa bàn phản ánh việc bị chồng dùng kéo cắt tóc, gây thương tích chảy máu vùng đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn lao động tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 16 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 21 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu