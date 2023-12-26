Giá vàng 'tăng phi mã' đắt nhất mọi thời đại, vượt mốc 80 triệu đồng/lượng

Đời sống 26/12/2023 12:00

Giá vàng trong nước chốt phiên sáng nay 26/12 tiếp tục tăng mạnh mẽ, vượt qua 80 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào lúc 11h30 ngày 26/12, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 79 - 80,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 79,2 - 80,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Điều đáng nói, trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng tăng theo từng phút, chỉ chưa đầy 3 giờ đồng hồ, vàng đã tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng 'tăng phi mã' đắt nhất mọi thời đại, vượt mốc 80 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng vượt 80 triệu đồng/lượng - Ảnh: VTC News

Giá vàng thế giới hiện cũng đang đứng ở ngưỡng khá cao. Trên Kitco, giá vàng thế giới đang được niêm yết ở mức 2.054 USD/ounce.

 

Theo thông tin từ VTC News, dựa vào phân tích trên EuroNews, BTV Piero Cingari đánh giá sức hấp dẫn của vàng ngày càng mạnh mẽ khi lãi suất giảm vì nhiều lý do. Thứ nhất, lợi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn, một tài sản an toàn cạnh tranh với vàng, có xu hướng giảm. Lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn đối với tiền mặt thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm giải pháp thay thế tốt hơn. Ngoài ra, khi lãi suất giảm do suy thoái kinh tế hoặc suy thoái kinh tế, cổ phiếu có thể gặp khó khăn trong việc mang lại lợi nhuận dương.

Vàng cuối cùng đóng vai trò như một hàng rào chống lại rủi ro kinh tế và nỗi sợ hãi, mang lại chất lượng đa dạng hóa độc đáo cho danh mục đầu tư của nhà đầu tư vì nó không tương quan với trái phiếu và cổ phiếu.

Nhiều nghiên cứu gần đây tiết lộ rằng vàng có xu hướng hoạt động tốt trong thời điểm kinh tế căng thẳng. Khi hoạt động kinh tế suy thoái mạnh, vàng thường hoạt động tích cực trong khi cổ phiếu có xu hướng hoạt động kém hơn.

Giá vàng 'tăng phi mã' đắt nhất mọi thời đại, vượt mốc 80 triệu đồng/lượng - Ảnh 2
Việc liên tiếp xác lập mức kỷ lục trong 2 tuần trở lại đây khiến mỗi lượng vàng miếng đã tăng hơn 12 triệu đồng - Ảnh: Báo Dân trí

Còn tại Việt Nam, lý giải về việc giá vàng trong nước tăng cao, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, thời gian qua lãi suất liên tục giảm, đầu tư khó khăn. Do đó dòng tiền có xu hướng chảy sang kim loại quý. Tâm lý "mua vàng còn giữ được giá" khiến nhiều người ưu tiên vàng hơn. 

Ngoài ra, do đang cận dịp cuối năm, nhu cầu mua vàng trang sức phục vụ đám cưới, đám hỏi tăng lên, cũng đã kích thích khiến giá vàng tăng.

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