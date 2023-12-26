Cháy lớn tại công ty dệt ở Bình Dương: Hàng trăm công nhân lo lắng lương, thưởng Tết

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hoả hoạn tại một công ty dệt.
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Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, hơn 0h ngày 25/12, lửa bất ngờ bùng bên trong công ty dệt, nhuộm vải có vốn đầu tư nước ngoài nằm trên đường Nguyễn Du (phường An Phú, thành phố Thuận An) kèm theo nhiều tiếng nổ. Khu vực cháy là bồn chứa dầu, lò hơi dùng để nhuộm vải.
Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bình Dương đã điều 10 xe nước, hơn 60 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy và ngăn chặn cháy lan sang các xưởng chứa hàng hóa trong công ty.
Theo thông tin từ VOV, đến hơn 2h30 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khu vực lò hơi cháy, hư hỏng nhiều máy móc.
Để cơ quan chức năng thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy, sáng nay, công ty đã cho công nhân nghỉ làm.
Theo các công nhân, công ty cháy vào dịp cuối năm nên rất lo lắng về lương, thưởng Tết.