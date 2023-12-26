Vụ cô dâu bị người yêu cũ chém vào mặt, đứt gân tay ở Thái Bình: 'Chiếc váy cưới trắng nhuốm máu đỏ, con ngất lịm trong vòng tay của tôi'

Đời sống 26/12/2023 15:42

Trong ngày tổ chức đám cưới, chị H.T.H (huyện Đông Hưng, Thái Bình) bị người yêu cũ chém thương tích ở bụng và mặt, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sự việc nghi phạm Đoàn Hữu Dũng (28 tuổi, trú tại thôn Nam Cường, xã Sơn Hà, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) chém cô dâu H.T.H (23 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Quan, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trọng thương trong ngày cưới khiến ai nấy đều hoang mang, khiếp sợ.

Bà T.T.P (55 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Minh, hàng xóm của nạn nhân), cho biết chị H. sống trong gia đình có hai mẹ con, bố mất sớm. Hai mẹ con có mối quan hệ tốt với hàng xóm.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 24/12, nhà trai sẽ đến nhà gái rước dâu. Tuy nhiên, sự việc xảy ra lúc sáng sớm khiến mọi kế hoạch bị xáo trộn. Cô dâu phải cấp cứu, chú rể nghe tin dữ cũng vội vàng đến bệnh viện.

Bà S. cho biết, sau khi chị H. được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và được bác sĩ chẩn đoán bị rạn xương sọ, đồng thời phải nối gân tay (ca phẫu thuật phức tạp - PV) nên đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Trong tối 24/12, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện phẫu thuật hộp sọ và nối gân cho chị H.

Vụ cô dâu bị người yêu cũ chém vào mặt, đứt gân tay ở Thái Bình: 'Chiếc váy cưới trắng nhuốm máu đỏ, con ngất lịm trong vòng tay của tôi' - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi cô dâu bị chém và nơi Đoàn Hữu Dũng vứt con dao xuống ao  - Ảnh: Báo Thanh Niên

Kể về mối quan hệ giữa con gái và Dũng, bà S. nói, chị H. hiện đang làm công nhân tại địa phương. Năm 2022, H. và Dũng quen biết nhau trong quá trình làm việc tại công ty. Dũng trong một khoảng thời gian dài đã đến nhà tán tỉnh chị H. nhưng đều bị tôi từ chối. Bà S. đã đuổi Dũng về nhiều lần nhưng Dũng cứ tiếp tục đến nhà làm phiền.

Theo bà S., khoảng 2 tháng trước, Dũng đến nhưng mẹ con bà đi làm, nhà khóa cửa, Dũng đã mua một chiếc khóa khác về khóa trái cổng khiến bà S. đi làm về không thể vào trong nhà được. Cũng theo bà S., con gái bà đã có hôn ước với anh N.V.L (32 tuổi, trú tại xã Đông Cường, H.Đông Hưng) từ 6 năm trước. Hai người yêu thương nhau, hai gia đình cũng xem nhau là thông gia và thường xuyên qua lại thăm hỏi.

Vụ cô dâu bị người yêu cũ chém vào mặt, đứt gân tay ở Thái Bình: 'Chiếc váy cưới trắng nhuốm máu đỏ, con ngất lịm trong vòng tay của tôi' - Ảnh 2
Dũng bị bắt ngay sau khi chém cô dâu trọng thương - Ảnh: VTC News

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, vào khoảng 6h ngày 24/12, trong lúc gia đình đang chờ nhà trai đến rước dâu thì Dũng đến. Được bà S. cùng mọi người khuyên giải nên Dũng đi về. Nhưng một lúc sau, Dũng quay trở lại, mang theo con dao. Khi đi xe máy vào cửa nhà, anh ta vứt chiếc xe đổ xuống sân rồi lao vào phòng con chị H.. Lúc này chị H. đã trang điểm xong, còn bà S. đang thay áo dài ở nhà tắm. Sáng sớm nên nhà vắng vẻ, không có ai ngoài người cho thuê rạp đám cưới. Dũng lao vào chém chị H. tới tấp, người cho thuê rạp chỉ biết hét lên bảo chị H. chạy đi… "Tôi nghe tiếng hô thất thanh thì chạy vội vào phòng con gái, chiếc váy cưới màu trắng của con bé đã nhuốm máu đỏ, con tôi ngất lịm trong vòng tay của tôi", bà S. nghẹn ngào kể lại.

Theo thông tin từ VTC News, trong chiều ngày 25/12, lực lượng công an tìm được con dao Dũng ném xuống ao. Vụ án được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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