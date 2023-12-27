Bé trai 4 tuổi tử vong dưới ao nhà hàng xóm: Người dân dùng máy bơm hút nước, lặn xuống ao tìm cháu bé

Đời sống 27/12/2023 10:57

Tại ấp Nam Đô, xã Tân Phước, H.Đồng Phú, Bình Phước xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Bé trai 4 tuổi rơi xuống ao nước sâu của nhà hàng xóm, đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại ấp Nam Đô, xã Tân Phước, H.Đồng Phú, Bình Phước, vào chiều tối ngày 26/12, gia đình cháu Đ.C.C (4 tuổi, ngụ ấp Nam Đô, xã Tân Phước) không thấy con đâu nên tổ chức đi tìm. Khi ra đến khu vực ao tưới tiêu của hàng xóm, cách nhà khoảng 400 mét thì phát hiện có đôi dép màu vàng của cháu trên bờ, phía dưới nước 2 con chó vừa bơi, vừa sủa ầm ĩ dưới ao.

 

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân hô hoán nhau dùng máy bơm hút nước và lặn xuống ao tìm cháu bé. Tuy nhiên, do mặt ao rộng, nước sâu mọi người không tìm thấy cháu bé nên đã trình báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 1 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến gần 22 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu bé, đưa lên bờ.

Nguyên nhân vụ bé trai 4 tuổi rơi xuống ao nước nhà hàng xóm tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bé trai 4 tuổi tử vong dưới ao nhà hàng xóm: Người dân dùng máy bơm hút nước, lặn xuống ao tìm cháu bé - Ảnh 1
Hiện trường ao nước nơi bé trai 4 tuổi đuối nước tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 23/12, bé trai được cha đưa đến công viên nước này tắm, vui chơi. Trong lúc chơi dưới hồ bơi, bé trai không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, thầy dạy bơi, nhân viên và người cha xuống hồ cứu, đưa lên bờ. Sau đó, bé trai được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hồ bơi sâu khoảng 1,4m, thời điểm bé gặp nạn không mặc áo phao. Theo quy định tại hồ bơi, áo phao được cấp miễn phí và các em nhỏ đến bơi bắt buộc phải mặc áo phao. Hiện công viên nước Con Nít đã bị tạm ngưng hoạt động, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.

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