Công an quận Bình Tân hiện đang tạm giữ Nguyễn văn Dao (38 tuổi) và Hứa Minh Quân (30 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 27/12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ Hứa Minh Quân (30 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn văn Dao (38 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về vụ án mạng trên địa bàn.

Nạn nhân là anh NMT (31 tuổi, quê Quảng Ninh, tạm trú quận Bình Tân).

Quân và Dao bị công an bắt giữ - Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 15h50 ngày 26/12, tại số 560 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông xảy ra va chạm giao thông giữa Hứa Minh Quân (điều khiển xe hiệu Nouvo) với một thanh niên chạy xe Future. Sau đó, Quân đã đánh thanh niên xảy ra va chạm với mình. Thấy vậy, anh MT ở tiệm cầm đồ chạy ra can ngăn và hai xe máy va chạm sau đó rời đi.

Khoảng 10 phút sau, Quân và một người đàn ông tên Dao quay lại trước tiệm cầm đồ rồi Quân dùng dao tấn công anh MT là em trai của cửa hàng này. Sau khi gây án, cả hai bỏ chạy trên đường Hương Lộ 2 theo hướng về Bệnh viện Bình Tân. Anh MT được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nợi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt ở hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an quận 6, quận 11, quận 5 bắt được Quân và Dao chỉ sau vài giờ.

Tại cơ quan điều tra, Quân đã thừa nhận hành vi sát hại anh MT. Dao là người đi cùng.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

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