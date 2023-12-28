Giá vàng ngày hôm nay 28/12/2023: Tăng như vũ bão, neo sát mốc 80 triệu đồng/lượng

Đời sống 28/12/2023 10:15

Giá vàng trong nước lập tức tăng, thêm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, chiếm lại đỉnh cao 80 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng 28/12, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank được mua vào 77,8 triệu đồng/lượng, bán ra 79,5 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với sáng hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cộng thêm 500.000 đồng ở chiều mua vào, lên 78,3 triệu đồng và cộng 300.000 đồng ở chiều bán ra, lên 79,8 triệu đồng…

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 của SJC được mua vào với giá 62,95 triệu đồng, bán ra 64 triệu đồng. Sau một ngày, vàng nhẫn của SJC tăng 250.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra. Đây là mức kỷ lục của vàng nhẫn trong nước. Chênh lệch giữa giá mua và bán cũng tăng lên 1,15 triệu đồng/lượng.

 

Giá vàng ngày hôm nay 28/12/2023: Tăng như vũ bão, neo sát mốc 80 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng hôm nay ngày 28/12/2023, giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k 28/12/2023 - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, vào lúc 9h03 hôm nay (ngày 28/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.087,56 USD/ounce, tăng 19,56 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.094,4 USD/ounce.

Đêm 27/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 2.068 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.080 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 27/12 cao hơn khoảng 13,4% (244 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 61,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/12.

Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục diễn biến khá êm đềm trong những phiên cuối năm. Vàng miếng SJC trong nước vẫn được duy trì ở mức cao, quanh đỉnh sử 80 triệu đồng/lượng trong bối cảnh hoạt động mua bán vàng nhộn nhịp.

Không ít người chốt lời khi vàng lên cao kỷ lục nhưng cũng có khách hàng mua vào với kỳ vọng kim loại quý còn đi lên.

Giá vàng ngày hôm nay 28/12/2023: Tăng như vũ bão, neo sát mốc 80 triệu đồng/lượng - Ảnh 2
Giá vàng trong nước tăng cao cùng đà thế giới và vàng nhẫn SJC đã lập kỷ lục mới - Ảnh: Báo Thanh Niên

Một số người thậm chí rút tiền tiết kiệm ở ngân hàng chuyển qua mua vàng miếng bất chấp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới quy đổi lên tới gần 18 triệu đồng/lượng. Lãi suất ngân hàng ở mức thấp kỷ lục, có nơi kỳ hạn 1-2 tháng xuống chỉ còn 1,9%/năm. Kỳ vọng giá vàng tăng còn rất lớn.

Giá vàng trong nước tăng cũng một phần do vàng thế giới vẫn đang nhích lên sau khi tăng mạnh trước đó và được đánh giá vẫn đang nằm trong một xu hướng tăng.

Vàng thế giới được dự báo có thể đạt đỉnh trong năm 2024 khi đồng USD đang trong xu hướng suy giảm. Nước Mỹ sẽ buộc phải hạ lãi suất khi kinh tế suy yếu và lạm phát hạ nhiệt.

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