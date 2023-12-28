Phẫn nộ trước lời khai của cặp vợ chồng hờ nghi ép bé trai 3 tuổi sử dụng ma túy

Đời sống 28/12/2023 06:30

Ngày 27/12, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, ngụ quận Tân Bình) cùng chồng “hờ” là Lê Văn Bậm (SN 1979, ngụ Quận 10) về tội “Hành hạ người khác”.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 27/12, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000) và Lê Văn Bậm (SN 1979) về tội "Hành hạ người khác".  Ngoài ra, Bậm còn bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Dự kiến, tháng 1/2024, TAND huyện Hóc Môn, TP HCM sẽ xét xử vụ án này.

Phẫn nộ trước lời khai của cặp vợ chồng hờ nghi ép bé trai 3 tuổi sử dụng ma túy - Ảnh 1
Đối tượng Bậm và Nguyên - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Theo cáo trạng, Nguyên kết hôn với anh T.M.T và có 2 con chung là T.N.A.N (5 tuổi) và T.N.A.T (3 tuổi). 

Năm 2021, sau khi anh T.M.T bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Nguyên sống chung như vợ chồng với Bậm tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Cuối tháng 4/2022, Bậm dùng băng keo trói tay, chân và chửi bới, dọa nạt bé T.N.A.T, sau đó để bé trần truồng nằm dưới sàn nhà. Bậm còn dùng hung khí dọa đánh vào vùng kín khiến bé hoảng sợ. 

Những lúc ra tay hành hạ bé T, Nguyên đều lấy điện thoại quay lại. Tháng 3/2023, chồng Nguyên cai nghiện trở về địa phương và phát hiện các đoạn video T. bị hành hạ, nghi ép bé sử dụng ma túy nên trình báo công an.

Phẫn nộ trước lời khai của cặp vợ chồng hờ nghi ép bé trai 3 tuổi sử dụng ma túy - Ảnh 2
Hình ảnh cắt từ clip sau khi được đăng lên MXH đã khiến dư luận phẫn nộ về hành vi của đôi nam nữ - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 11/2023, TAND huyện Hóc Môn đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì nghi bỏ lọt hành vi phạm tội trong vụ án. 

Tại tòa, Bậm và Nguyên thừa nhận tối 15/4/2022 có sử dụng ma túy cùng một người khác. Bậm cung cấp ma túy, dụng cụ để Nguyên sử dụng. 

Trong quá trình điều tra bổ sung, các cơ quan tố tụng xác định vụ án xảy ra vào tháng 4/2022 nhưng đến tháng 1-2023 mới bị phát hiện. Khi khám xét nơi ở của Bậm và Nguyên, lực lượng chức năng không thu giữ được tang vật ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu T. âm tính với ma túy. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân mới hơn 2 tuổi, chưa đủ nhận thức để bị người khác lôi kéo, dụ dỗ. Do vậy, không có cơ sở xử lý Bậm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và đồng phạm với Nguyên về tội "Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy".

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