Lâm Đồng: Xe tải chuyển hướng thiếu quan sát khiến 1 phụ nữ bị đứt lìa chân

Đời sống 28/12/2023 11:12

Vào khoảng 7h15 ngày 28/12, tại ngã 3 Đinh Tiên Hoàng, giao nhau với đường Ký Con, thuộc phường 2, Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tài xế xe tải ben, do thiếu quan sát đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 28/12, tại ngã 3 Đinh Tiên Hoàng giao với đường Ký Con (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ bị thương nặng.

Lâm Đồng: Xe tải chuyển hướng thiếu quan sát khiến 1 phụ nữ bị đứt lìa chân - Ảnh 1
Xe ben rẽ phải thiếu quan sát gây tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, lúc 7 giờ 30 cùng ngày, xe ben biển số 49C – 119-22 do tài xế Hoàng Thanh Giang (56 tuổi) điều khiển, chở cát lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Khi đến ngã 3 giao với đường Ký Con, Giang lái xe ben rẽ phải và tông vào xe máy Jupiter MX biển số 49-V4.6936 do bà Vũ Thị H (52 tuổi, là nhân viên Công ty cấp thoát nước TP Bảo Lộc) điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến chân của bà H dập nát và đứt lìa.

Lâm Đồng: Xe tải chuyển hướng thiếu quan sát khiến 1 phụ nữ bị đứt lìa chân - Ảnh 2Lâm Đồng: Xe tải chuyển hướng thiếu quan sát khiến 1 phụ nữ bị đứt lìa chân - Ảnh 3
Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, nạn nhân được tài xế và người dân đưa vào Bệnh viện ĐK Lâm Đồng II cấp cứu, đồng thời chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phẫu thuật.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT, Công an phường 2 và lực lượng chức năng Tp.Bảo Lộc có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

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