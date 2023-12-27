Giá vàng 27/12/2023: Đắt chưa từng có, tăng dồn dập 'rục rịch' chạm mốc 80 triệu/lượng

Xã hội 27/12/2023 09:19

Giá vàng hôm nay (27/12): Sau ngày tăng hơn 1 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh ở chiều bán lên vượt 79 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin từ VietNamNet, đầu giờ sáng 27/12, giá vàng 9999 của SJC hôm nay tại Hà Nội tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h35' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết vào lúc 8h40' như sau:

Giá vàng 27/12/2023: Đắt chưa từng có, tăng dồn dập 'rục rịch' chạm mốc 80 triệu/lượng - Ảnh 1
Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 27/12 - Ảnh: VietNamNet 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/12, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 77.400.000 đồng/lượng - 79.220.000 đồng/lượng

DOJI Hà Nội:  77.200.000 đồng/lượng -  79.500.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 77.400.000 đồng/lượng - 79.200.000 đồng/lượng 

DOJI TP.HCM: 77.200.000 đồng/lượng -  79.200.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 27/12/2023 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.885 đồng/USD, tăng 15 đồng so với phiên trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (27/12) được niêm yết ở mức 24.120 đồng/USD (mua vào) và 24.490 đồng/USD (bán ra). 

Giá vàng 27/12/2023: Đắt chưa từng có, tăng dồn dập 'rục rịch' chạm mốc 80 triệu/lượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Quân đội Nhân dân, giá vàng thế giới rạng sáng nay tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 14,7 lên 2.067,7 USD/ounce. Vàng tương lai niêm yết mức 2.079,1 USD/ounce, tăng 10 USD so với rạng sáng qua.

Sau khi đóng cửa trong kỳ nghỉ Giáng sinh, giá vàng thế giới có được mức tăng khiêm tốn trong ngày mở cửa trở lại nhờ sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào năm tới ngày càng tăng. Chỉ số US Dollar Index dao động gần mức thấp nhất trong 5 tháng trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm nhẹ. Đồng USD yếu hơn khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các chuyên gia dự báo sẽ không chứng kiến biến động lớn nào trên thị trường kim loại quý trong tuần này.    

Theo chuyên gia phân tích Carlo Alberto De Casa của Kinesis Money, yếu tố chính hỗ trợ vàng vẫn là kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ ôn hòa hơn trong chính sách tiền tệ và lãi suất giảm trong vài năm tới.

Nhấn mạnh đến những căng thẳng địa chính trị đang tiếp diễn, De Casa dự báo có nhiều khả năng vàng sẽ duy trì trên 2.000 USD/ounce vào năm 2024.

Dữ liệu công bố hôm thứ 6 tuần trước cho thấy giá cả tại Mỹ trong tháng 11 đã giảm lần đầu tiên trong hơn 3,5 năm khiến lạm phát chậm lại. Điều này đã làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 3 tới.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang định giá 90% khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng đầu năm tới.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.067,7 USD/ounce (tương đương gần 61 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được nới rộng lên trên 18 triệu đồng/lượng.     

Giá vàng tăng lên mức cao nhất lịch sử trên 80 triệu đồng/lượng: Có người vác tải tiền đi mua vàng, lãi trăm triệu trong chớp mắt

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