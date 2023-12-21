Giá vàng liên tiếp lập đỉnh, vượt xa ngưỡng 75 triệu đồng/lượng, chuyên gia khuyên nên cẩn thận

Xã hội 21/12/2023 09:34

Giá vàng hôm nay 21/12 trong nước vàng SJC hạ nhiệt, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều nhưng vẫn trên đỉnh cao. Nhưng giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục tăng khiến nhà đầu tư càng kỳ vọng.

Những ngày gần đây, giới đầu tư vàng thế giới tin tưởng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã xử lý lạm phát thành công nhờ nhiều đợt tăng lãi suất mạnh tay, và ngân hàng trung ương này có thể bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 3 năm sau. Dự báo về lãi suất đã khiến đồng USD suy yếu, từ đó khiến vàng càng hấp dẫn hơn.

Đóng cửa phiên giao dịch 20/12, giá vàng thế giới dao động quanh vùng 2.041 USD/ounce, tăng 63 USD so với một tháng trước.

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh, vượt xa ngưỡng 75 triệu đồng/lượng, chuyên gia khuyên nên cẩn thận - Ảnh 1
Hôm 20/12, vàng miếng SJC tiến sát vùng 76 triệu đồng/lượng còn vàng nữ trang cũng ở mức  cao 61,5 - 62,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, giá vàng cũng đang biến động cùng chiều với thế giới. Vàng miếng SJC vừa có phiên lập đỉnh lịch sử mới vào hôm 20/12, tiến sát vùng 76 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mặt hàng vàng nhẫn - vốn tiệm cận với giá vàng thế giới - cũng đang neo ở vùng giá cao 61,5 - 62,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng 21/12, giá vàng 9999 của SJC hôm nay tại Hà Nội giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

 Giá vàng liên tiếp lập đỉnh, vượt xa ngưỡng 75 triệu đồng/lượng, chuyên gia khuyên nên cẩn thận - Ảnh 2

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, giá vàng trong nước đang neo ở mức cao và tài sản này vẫn trong giai đoạn biến động mạnh.

Ông Hiếu đánh giá thị trường vàng không phù hợp để dồn tiền lướt sóng, trừ trường hợp nhà đầu tư có nhiều công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro. Nếu mua vàng lúc này vì thấy giá đang lên thì nhà đầu tư cần có dự phòng.

Ông khuyến nghị nhà đầu tư "bỏ trứng vào nhiều rổ", tìm cách phân bổ tiền để đầu tư vào các kênh khác nhau như gửi ngân hàng để nhận một mức lãi suất an toàn, bình quân 5%/năm, hoặc đầu tư vào tài sản khác như bất động sản, cổ phiếu tốt... Qua đó, nhà đầu tư có thể bù trừ rủi ro giữa các kênh.

Đối với vàng, nhà đầu tư nên mua và nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm. Trong trường hợp nhà đầu tư thích mạo hiểm, mua vàng vào thời điểm này để lướt sóng với tâm lý chờ giá lên cao và bán ra vào ngày Vía Thần tài năm sau để kiếm lời, ông Hiếu cho rằng rất nguy hiểm.

Giá vàng quốc tế hôm nay 21/12/2023

Lúc 8h49' hôm nay (ngày 21/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.035,5 USD/ounce, giảm 2,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.046,4 USD/ounce.

Đêm 20/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 2.038 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.050 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 20/12 cao hơn khoảng 11,7% (214 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 60,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/12.

Giá vàng trên thị trường thế giới chưa vào nhịp bứt phá rõ ràng nhưng vàng trong nước vụt tăng và luôn ở trong tình trạng có thể lập kỷ lục mới bất cứ lúc nào.

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh, vượt xa ngưỡng 75 triệu đồng/lượng, chuyên gia khuyên nên cẩn thận - Ảnh 3
Giá vàng miếng SJC trong nước được dự báo có thể tăng lên mức 80 triệu đồng/lượng, thậm chí 90 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tiếp tục nhích lên, thêm vài USD mỗi phiên trong bối cảnh đồng USD đang chịu sức ép lớn. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) tiếp tục giảm nhẹ xuống còn 102,2 điểm.

Giá vàng thế giới tăng còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng khá mạnh. Dầu thô WTI đêm 20/12 tăng thêm 1,5% so với cùng giờ phiên trước lên trên 75 USD/thùng.

Trong nước, giá vàng được hỗ trợ bởi tỷ giá USD/VND gần đây có xu hướng tăng nhẹ. Giá USD bán ra tại Vietcombank vào cuối ngày 20/12 đạt 24.510 đồng/USD.

Sức cầu thời điểm cuối năm cũng như xu hướng đẩy giá của các đơn vị kinh doanh vàng, góp phần khiến giá vàng tăng lên. Chênh lệch giá vàng miếng SJC tại các tổ chức nới rộng lên 1 triệu đồng/lượng. Trong thời gian tới, giá vàng miếng SJC trong nước được dự báo có thể tăng lên mức 80 triệu đồng/lượng, thậm chí 90 triệu đồng/lượng khi mà sự khan hiếm tăng lên cũng như giá thế giới vào giai đoạn bứt phá khi Mỹ hạ lãi suất kéo đồng USD đi xuống.

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