Giá vàng Việt Nam ngày cuối tuần 17/4 tăng vọt

Vào lúc 8 giờ 30 sáng 17/4, giá vàng SJC tại TP.HCM tăng thêm 80.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Hiện vàng SJC đang được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 55,13 triệu đồng/lượng, bán ra 55,56 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch phổ biến ở mức 51,91 triệu đồng/lượng mua vào, 52,51 triệu đồng/lượng bán ra, cũng đã tăng đến 210.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới ở mức 1.776 USD/ounce, tương đương khoảng 49,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng trang sức khoảng 2,9 triệu đồng/lượng.

Tỉ giá trung tâm cuối tuần được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.196 đồng/USD, không thay đổi so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục ổn định quanh mức 22.980 đồng/USD mua vào, 23.160 đồng/USD bán ra.

Được biết khoảng 6 giờ ngày 17/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tại mức 1.777 USD/ounce, tăng thêm 13 USD/ounce, sau khi đã tăng 28 USD/ounce vào phiên giao dịch trước.

Theo giới chuyên gia phân tích, dữ liệu kinh tế Mỹ, Trung Quốc tốt lên và có thể kinh tế châu Âu, Nhật Bản sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng tới đã thúc đẩy giới đầu tư tài chính đưa vốn vào cổ phiếu. Theo đó, thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đồng loạt "xanh" sàn sau khi đã tăng điểm dữ dội trong phiên giao dịch trước.

Tuy dòng tiền đã chảy mạnh vào chứng khoán nhưng giá vàng hôm nay vẫn tiếp tục tăng. Nguyên nhân có thể giới đầu tư nghĩ kinh tế thế giới khởi sắc sẽ làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại các quốc gia có nền kinh tế lớn gia tăng. Biểu hiện rõ nhất là tại Mỹ, CPI tháng 3/2021 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,9 điểm % so với CPI tháng 2/2021 là 1,7%. Trong khi đó, CPI tháng 3/2021 của các nước sử dụng đồng tiền chung euro tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước .

Điều này làm thị trường dấy lên lo ngại lạm phát tại Mỹ, châu Âu sẽ gia tăng, nhất là khi một thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nói với kênh truyền hình CNBC, năm 2021 lạm phát tại Mỹ sẽ đạt 2,5% và kinh tế tăng trưởng 6,5%.