Mua vé số Vietlott, người đàn ông trúng giải trị giá 141,8 tỉ đồng, nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 14,1 tỉ đồng

Xã hội 17/04/2021 09:37

Một người đàn ông giấu danh tính may mắn trúng Vietlott 141,8 tỉ đồng.

Theo nguồn tin từ Người lao động, ngày hôm qua (16/4), một người đàn ông tên N.D đã được Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 trị giá 141,8 tỉ đồng. Được biết ông N.D là nhân viên văn phòng của một tổ chức tại TP.HCM.

Trung so
Tại buổi trao giải, ông N.D. đã thực hiện việc che dấu gương mặt và không công bố danh tính cá nhan - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, khoảng 8 giờ ngày 3/4, ông N.D đến điểm bán hàng của Vietlott số 53 đường Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM chi ra 420.000 đồng để mua 6 vé Bao 7 loại hình vé số Power 6/55, mỗi vé gồm 7 cặp số. Thật may mắn 1 trong 6 vé này có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot 1 là 02-04-34-38-41-55.

Công ty Xổ số điện toán Vietlott đã tiếp nhận vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ ông N.D. Vietlott đã xác định tờ vé số của ông N.D hợp lệ và ông đã may mắn trúng giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 thuộc kỳ quay số ngày 3/4. 

Trong buổi lễ trao giải, ông N.D đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 14,1 tỉ đồng. Bên cạnh đó ông cũng đã ủng hộ số tiền 4,5 tỉ đồng đến các chương trình an sinh xã hội. Đây cũng là mức đóng góp an sinh xã hội lớn nhất từ trước đến nay của các khách hàng trúng giải Jackpot vé số Vietlott.

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