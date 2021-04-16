‘Chết khiếp’ với hội chị em phun môi collagen: Xấu hơn lúc chưa làm, tiền mất tật mang

Xã hội 16/04/2021 21:38

Gần đây, trào lưu phun môi collagen đang thu hút sự chú ý của nhiều chị em phụ nữ. Đã không ít người chạy theo phương pháp làm đẹp này tại những cơ sở không uy tín, để rồi nhận về những cái kết “đắng không tưởng”.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao với những bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến việc phun môi collagen. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có được một thành quả ưng ý, đã có rất nhiều những chị em phải nhận cái kết đắng từ phương pháp làm đẹp nêu trên.

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 Những 'chủ thớt' khiến netizen 'chết khiếp' vì thành quả phun môi đắng ngắt - Ảnh: Internet

Theo như lời chính chủ đăng tải, nhận thấy dạo này chị em đang rầm rộ trào lưu phun môi collagen nên cô nàng cũng muốn thử. Vậy mà chỉ sau thời gian tiến hành thẩm mỹ khoảng 3 ngày, đôi môi lại bắt đầu khô lại, rạn nứt, chảy máu và tụ lại đen xì. Nhìn những tấm hình này, netizen “giật thót tim” với thành quả thẩm mĩ xăm môi hỏng

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 Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau xăm, môi chị em sẽ bắt đầu khô lại, rạn nứt và chảy máu tụ lại đen xì - Ảnh: Internet

Được biết, tình trạng này xảy ra có thể do phun môi bị cháy tê khiến phần da bị tổn thương nghiêm trọng. Theo đó, nguyên nhân xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, có thể kể đến như: dùng mực kém chất lượng, hoặc công nghệ phun chưa đúng quy chuẩn, tay nghề kỹ thuật viên chưa cao,... nên  gây ra nhiễm trùng. Ngoài ra, vấn đề cơ địa hoặc cách chăm sóc môi chưa đúng của chị em phụ nữ cũng là một trong số những nguyên nhân.

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 Một trong những nguyên nhân khiến hội chị em 'dở khóc dở cười' lâm vào tình cảnh trên là lựa chọn cơ sở thẩm mỹ không uy tín - Ảnh: Internet

Phải nói rằng, trên thực tế, tình trạng xăm môi hỏng không quá hiếm gặp. Thi thoảng trên mạng xã hội, netizen vẫn bắt gặp những “chủ thớt” đăng đàn “cầu cứu” mọi người, đồng thời than vãn về việc mình đã bỏ mất một đống tiền đầu tư sắc đẹp nhưng lại chọn nơi không uy tín, để rồi nhận về một cái kết thảm bại, thậm chí xấu hơn lúc chưa thẩm mĩ.

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Từ khóa:   xăm môi hỏng phun môi hỏng biến chứng thẩm mỹ

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