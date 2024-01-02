Giá vàng chiều nay 2/1/2024 lại TĂNG mạnh sau kỳ nghỉ lễ: Cao nhất tăng 5 triệu đồng/lượng

Xã hội 02/01/2024 15:42

Giá vàng miếng đi ngang khi mở cửa ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, nhưng sau đó tăng mạnh.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến trưa 2/1, giá vàng trong nước ngày 2/1 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Cụ thể, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 73 triệu đồng/lượng mua vào và 76,02 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 2/1 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng chiều nay 2/1/2024 lại TĂNG mạnh sau kỳ nghỉ lễ: Cao nhất tăng 5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 71 triệu đồng/lượng mua vào và 76 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 2/1 ở TPHCM đang mua vào cao hơn 1 triệu đồng/lượng và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 70 triệu đồng/lượng mua vào và 73,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 72,6 triệu đồng/lượng mua vào và 76,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 2/1, tăng mạnh trở lại ở một số thương hiệu vàng.

Dẫn tin từ VnExpress, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay quanh 2.069 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank (chưa thuế, phí) tương đương 61 triệu đồng một lượng. Hiện, giá vàng nhẫn trong nước cao hơn thế giới gần 2 triệu đồng một lượng còn vàng miếng chênh 15 triệu đồng, thu hẹp so với khoảng cách 18-20 triệu đồng vào đầu tuần trước.

Chỉ trong một tháng cuối năm, giá vàng miếng SJC tăng tới 8-9%. Ngày 26/12/2023, dù giá thế giới biến động nhẹ, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng tới 4 triệu đồng, lập đỉnh trên 80 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên mức kỷ lục này không giữ được lâu, giá vàng miếng sau đó lao dốc, đặc biệt sau công điện của Thủ tướng yêu cầu điều hành giá vàng trong nước sát thế giới.

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh cuối năm, giao dịch tại SJC và một số thương hiệu vàng lớn sôi động hơn trước còn lượng khách vẫn nhỏ giọt tại các tiệm vàng nhỏ lẻ.

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