Giá vàng ngày 1/1/2024: Vàng trong nước hiện giao dịch ở mức 74 triệu đồng/lượng

Đời sống 01/01/2024 08:25

Thị trường vàng trong nước kết thúc năm 2023 ở mức cao với giá vàng thương hiệu SJC đã tăng 7 triệu đồng trong năm.

Theo thông tin từ VTC News, giá vàng miếng các thương hiệu rạng sáng ngày 1/1 đầu năm 2024 được niêm yết cụ thể như sau: 

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 71 triệu đồng/lượng mua vào và 74,02 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP.HCM, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang mua vào mức 68 triệu đồng/lượng và bán ra mức 74 triệu đồng/lượng. Tại TP.HCM, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra cao hơn 1 triệu đồng so với khu vực Hà Nội.

Vàng miếng Phú Quý SJC đang thu mua với giá 70 triệu đồng/lượng và bán ra mức 74 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 70 triệu đồng/lượng mua vào và 73,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang mua vào mức 71,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 73,8 triệu đồng/lượng.  

Giá vàng ngày 1/1/2024: Vàng trong nước hiện giao dịch ở mức 74 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước hiện giao dịch ở mức 74 triệu đồng/lượng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, thị trường vàng thế giới kết thúc năm ở mức trên 2.060 USD/ounce và với mức tăng trên 13% trong năm, năm 2023 là năm hoạt động tốt nhất của kim loại quý kể từ năm 2020. Nếu tính theo mức quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), vàng giao ngay thế giới đã tăng 8,7 triệu đồng kể từ đầu năm đến nay. 

Bất chấp đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, giá vàng vẫn hoạt động tốt trong năm 2023 nhờ được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn do lo ngại bất ổn kinh tế trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang tiếp diễn và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024 tăng cao. 

Dự báo biến động của vàng trong trung hạn, hầu hết các chuyên gia vẫn tỏ ra lạc quan khi cho rằng yếu tố địa chính trị sẽ thúc đẩy đầu tư vào kim loại quý này bởi từ trước đến nay, vàng luôn được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn địa chính trị, bất ổn kinh tế hoặc bất ổn thị trường tài chính.

Giá vàng ngày 1/1/2024: Vàng trong nước hiện giao dịch ở mức 74 triệu đồng/lượng - Ảnh 2
Giá vàng trong nước đã tăng 7 triệu đồng trong năm 2023 - Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Theo đánh giá của chuyên gia Naveen Mathur của Anand Rathi, vàng vượt trội so với hầu hết các mặt hàng khác trên thị trường quốc tế trong năm 2023 và triển vọng về kim loại quý này trong năm tới có vẻ vững chắc. Naveen Mathur dự báo vàng sẽ chinh phục mức cao mới mọi thời đại vào năm 2024 và kim loại quý này có thể chạm mốc 2.250 USD/ounce trong nửa đầu năm.

Theo Trưởng phòng Nghiên cứu bán lẻ Deepak Jasani của HDFC Securities, trong năm 2023, bất ổn địa chính trị và bất ổn kinh tế đã giúp đẩy vàng lên những mức cao mới. Trong năm tới, cơn gió thuận đối với vàng là lãi suất giảm. Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục bổ sung vàng và các nhà đầu tư quay trở lại các quỹ hoán đổi danh mục có thể là những yếu tố có lợi khác cho kim loại quý này. Jasani dự báo mức kháng cự của vàng trong năm tới là 2.126 USD/ounce, sau đó là 2.181 USD/ounce. 

Nhìn lại biến động của vàng trong những năm qua, Tập đoàn CPM dự báo, kim loại quý này sẽ tiếp tục chinh phục các mức cao kỷ lục mới trong năm 2024 và 2025 với kỳ vọng vàng sẽ đạt mức trung bình trên 2.000 USD/ounce vào năm 2024 và có thể trên 2.100 USD/ounce vào năm 2025.

Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.062,2 USD/ounce (tương đương gần 60,7 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng trên 13 triệu đồng/lượng.            

 

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