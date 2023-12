Đà Nẵng: Cảnh sát dùng xe đặc chủng đưa cháu bé 1 bị co giật đi cấp cứu

Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trước số nhà 253 Trường Chinh, tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hoà Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ người dân về cặp vợ chồng chở cháu bé khoảng 1 tuổi lên cơn co giật.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sự việc xảy ra vào khoảng 12h45 trưa 30/12, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trước số nhà 253 đường Trường Chinh (thuộc quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), tổ công tác của Trạm CSGT cửa Ô Hòa Phước (thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) gồm Đại uý Phan Thịnh Hưng (Tổ trưởng), Thượng uý Trần Anh Quang và Trung uý Đỗ Thanh Hùng tiếp nhận thông tin từ người dân: có 2 vợ chồng đang tinh thần hoảng loạn, chở một cháu bé (khoảng 1 tuổi) cơ thể tím tái, đang lên cơn co giật đang rất cần sự giúp đỡ.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị và lập tức sử dụng xe đặc chủng đưa 2 vợ chồng và cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa quận Thanh Khê cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, cháu còn quá nhỏ tuổi nên bị co giật rất nguy hiểm, may mắn cháu đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Cháu bé được Cảnh sát Giao thông đưa tới bệnh viện kịp thời - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cháu bé tên là T.A.N. (SN 2022, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Thay mặt gia đình, anh Trần Minh Thức và chị Nguyễn Thị Minh Khuê là bố mẹ của cháu T.A.N. đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng.

Anh Trần Minh Thức cho biết, nếu không được cấp cứu kịp thời, gia đình anh Minh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con vì con còn rất nhỏ. May mắn cho cháu N., cho gia đình đã gặp được tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, của các chiến sĩ CSGT.

Hiện sức khỏe của cháu N. đã ổn định. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến lực lượng CSGT.

