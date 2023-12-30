Tiết lộ nguyên nhân khiến 3 người trong một gia đình tử vong trên tàu chở dăm gỗ

Đời sống 30/12/2023 20:11

Chiều 30/12, Công an TX Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết vụ việc 3 người trong 1 gia đình tử vong xảy ra tại khu vực phao số 9, thuộc đầu tuyến sông Cái Tắt đoạn qua địa phận xã Liên Hòa, TX Quảng Yên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-12, tàu chở dăm gỗ mang số hiệu NĐ 2388 do anh Ninh Quang C. (SN 1985, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) làm chủ tàu, di chuyển theo hướng từ Thái Nguyên về TP Hạ Long, đỗ tại Phao số 9 thuộc đầu tuyến sông Cái Tắt (địa phận xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên) để sửa chữa bơm nước.

Lúc này, 3 thuyền viên trên tàu cũng là người trong cùng 1 gia đình gồm anh Ninh Quang C. (SN 1985); chị Trần Thị M. (SN 1985) và cháu Ninh Mạnh H. (SN 2006), xuống khoang máy để sửa chữa thì bị ngạt khí.

Tiết lộ nguyên nhân khiến 3 người trong một gia đình tử vong trên tàu chở dăm gỗ - Ảnh 1
Khoang máy nơi xảy ra vụ ngạt khí - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VOV, phát hiện ra sự việc, thuyền viên trên tàu là anh Trần Mạnh Q. (SN 1993, cùng trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) định xuống cứu 3 thuyền viên trên. Tuy nhiên, khi bước xuống bậc thang thì thấy khó thở nên anh Q. đã quay trở lên và gọi người giúp đỡ.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Công an thị xã huy động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cảnh sát đường thủy phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường sử dụng mặt nạ chống độc đưa 3 nạn nhân ra khỏi hầm tàu, nhưng cả 3 đã tử vong.

Tiết lộ nguyên nhân khiến 3 người trong một gia đình tử vong trên tàu chở dăm gỗ - Ảnh 2
3 nạn nhân tử vong được các lực lượng chức năng đưa lên khỏi phòng máy - Ảnh: VOV

Ngay sau vụ việc xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 18 triệu đồng.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

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