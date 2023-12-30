TP.HCM dự kiến sẽ có 7-8 điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Đời sống 30/12/2023 16:24

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP.HCM dự kiến sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở hai điểm (đường hầm sông Sài Gòn, huyện Củ Chi) và bắn pháo hoa tầm thấp ở 5-6 điểm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Bộ Tư lệnh TPHCM về đề xuất điểm bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí Thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, ý kiến của Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Văn Nam về đề nghị, đề xuất tăng số lượng điểm bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát các quy định có liên quan, nguồn kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa tại TPHCM.

Từ đó, báo cáo, đề xuất UBND TPHCM về tăng số lượng điểm bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (dự kiến 2 điểm tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và huyện Củ Chi; 5 - 6 điểm tầm thấp. Việc này phải hoàn thành và trình UBND TPHCM trước ngày 8/1/2024 để trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

TP.HCM dự kiến sẽ có 7-8 điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2024 - Ảnh 1
TP.HCM dự kiến tăng điểm bắn pháo dịp Tết Nguyên đán 2024 với 2 điểm tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn và huyện Củ Chi; 5 - 6 điểm tầm thấp - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Lao Động, trong dịp Tết Dương lịch 2024, TPHCM sẽ bắn pháo hoa một điểm tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

Điểm tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (Quận 11) với 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2024, kinh phí từ nguồn xã hội hoá.

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