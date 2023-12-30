Cô gái 'gây bão' ở phố đi bộ Hà Nội được bình chọn là 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' năm 2023

Nhịp sống trẻ 30/12/2023 15:01

Vào ngày 28.12, nữ ca sĩ Nancy Jewel Mcdonie được 'TC Candler' bình chọn là Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2023

Vào ngày 28/12, trang TC Candler công bố hai danh sách người nổi tiếng có gương mặt đẹp, dành cho nam và nữ. Ở bảng nữ, Nancy Jewel Mcdonie xếp thứ nhất. Cô 23 tuổi, cha người Mỹ và mẹ người gốc Hàn. Nancy hoạt động ở nhóm nhạc Momoland, là em út của nhóm kiêm gương mặt đại diện. Theo Daum, Nancy không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu chất giọng truyền cảm, nội lực và vũ đạo chuyên nghiệp.

Cô gái 'gây bão' ở phố đi bộ Hà Nội được bình chọn là 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' năm 2023 - Ảnh 1
Sau nhiều năm giành được thứ hạng cao, cuối cùng Nancy cũng trở thành gương mặt đẹp nhất thế giới

 

TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, quyến rũ, thanh lịch, tự nhiên, sự độc đáo, triển vọng.

Theo tạp chí, những năm gần đây, danh sách thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, dấy lên nhiều bình luận của khán giả trên thế giới. Năm nay, ban tổ chức chọn 200 gương mặt, trong tổng số hơn 300.000 người từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cô gái 'gây bão' ở phố đi bộ Hà Nội được bình chọn là 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' năm 2023 - Ảnh 2
Ca sĩ Nancy Jewel Mcdonie có gương mặt xinh xắn với sống mũi cao, làn da trắng cùng vóc dáng gọn gàng, cao 1,62m

Nancy Jewel McDonie (nghệ danh Nancy) là nữ ca sĩ, người mẫu, diễn viên và MC người Hàn Quốc. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Momoland. Cô còn được truyền thông ca ngợi là "bông hồng lai" đẹp nhất thế hệ từ năm 2000 trở đi và luôn giúp các nhiếp ảnh gia nhàn hạ vì đẹp mọi góc nhìn, thậm chí là đẹp hơn trong ảnh.

Cô gái 'gây bão' ở phố đi bộ Hà Nội được bình chọn là 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' năm 2023 - Ảnh 3
Nancy không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn có chất giọng truyền cảm, nội lực và vũ đạo chuyên nghiệp

Nancy chiếm được thiện cảm của nhiều người, thậm chí thu hút lượng lớn người hâm mộ trên khắp thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn từng gây sốt khi xuất hiện tại phố đi bộ ở Hà Nội hồi đầu năm 2017. Gần đây nhất là vào cuối tháng 12/2022, Nancy trở lại Việt Nam để tham dự lễ hội Văn hóa và Du lịch 2022.

Cô gái 'gây bão' ở phố đi bộ Hà Nội được bình chọn là 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' năm 2023 - Ảnh 4Cô gái 'gây bão' ở phố đi bộ Hà Nội được bình chọn là 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' năm 2023 - Ảnh 5
Nancy gây "sốt" khi xuất hiện ở phố đi bộ Hà Nội và được cư dân mạng gọi là "hot girl phố đi bộ"

Trước đó, Nancy có thời gian tăng cân khá nhiều do thói quen ăn uống khó kiểm soát và mắc chứng rối loạn ăn uống. Thời điểm bấy giờ người đẹp nhận nhiều ý kiến chê bai ngoại hình.

Hiện tại, Nancy cân bằng được việc ăn uống, giữ vóc dáng khỏe đẹp, không quá gầy cũng không quá thừa cân. Cùng với chế độ ăn, việc tập luyện vũ đạo phục vụ công việc là ‘chìa khóa’ giúp Nancy giữ vóc dáng, gọn gàng, săn chắc.

Cô gái 'gây bão' ở phố đi bộ Hà Nội được bình chọn là 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' năm 2023 - Ảnh 6Cô gái 'gây bão' ở phố đi bộ Hà Nội được bình chọn là 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' năm 2023 - Ảnh 7
Nancy cân bằng được việc ăn uống, giữ vóc dáng khỏe đẹp, không quá gầy cũng không quá thừa cân

Ngoài ra, phong cách thời trang hàng ngày của cô nàng cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Cô luôn theo đuổi xu hướng mốt thịnh hành, hướng đến phong cách năng động thay vì bánh bèo trên đường phố.

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