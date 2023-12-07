Danh tính cô gái hạnh phúc khi được cầu hôn bằng 200 Flycam, chi phí không dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội

Theo thông tin từ VietNamNet, màn cầu hôn bằng drone trên bầu trời Hà Nội lúc 20h tối 6/12 nhận được hàng trăm nghìn lượt like và bình luận trên các trang mạng xã hội. Rất đông người dùng mạng đã chia sẻ hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ, ước ao được một lần trong đời có màn cầu hôn “đậm chất ngôn tình” giống nữ chính.

Anh Trần Anh Khôi, giám đốc vận hành hệ thống thiết bị drone trong sự kiện cho biết màn cầu hôn sử dụng khoảng 200 drone, với 10 nhân sự tham gia ekip vận hành. Đơn vị đã thuê địa điểm bay và xin cấp giấy phép bay sau đó mới có thể thực hiện được màn cầu hôn bằng drone. Sau khi lắng nghe kỹ sở thích, thông điệp, đội ngũ ekip của anh Khôi đã bàn bạc, lên ý tưởng hình ảnh, hiệu ứng, màu sắc tương ứng. Tối ngày 5/12, ekip tập dượt drone show để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Cô gái xúc động khi nhận được lời cầu hôn quá đỗi ngọt ngào - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, đến ngày 6/12, được thời tiết Hà Nội ủng hộ nên màn cầu hôn đã diễn ra thành công mỹ mãn. Các drone được chờ sẵn ở bãi đáp trực thăng ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Còn nam chính sẽ cầu hôn cô gái ở sân của trung tâm. Đây là vị trí cả hai có thể nhìn rõ nhất màn trình chiếu, thông điệp mà chàng trai gửi đến người yêu.

Chia sẻ về con số 13/12/2023 khiến dân mạng tò mò trong màn cầu hôn, anh Khôi nói đó là “ngày rất đặc biệt của cặp đôi”. Theo đại diện đơn vị, kinh phí cho màn cầu hôn này có giá trị không dưới 1 tỷ đồng và được phía công ty tài trợ một phần.

Kinh phí cho màn cầu hôn này có giá trị không dưới 1 tỷ đồng và được phía công ty tài trợ một phần - Ảnh: Báo Pháp luật và Đời sống

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, nữ chính trong màn cầu hôn đậm chất ngôn tình này là Phạm Hạnh Quyên, sinh năm 2001, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Hạnh Quyên vốn là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô từng giành giải Miss Photo, Top 5 Hoa khôi Báo chí của cuộc thi Press Beauty 2020.

Không chỉ thế, cô nàng còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m73 cùng hình thể chuẩn nên từng được "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung mời dự thi Hoa hậu Việt Nam. Ngay cả trước khi tốt nghiệp, cô nàng đã một "weather girl", là MC Thời tiết tại Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra Hạnh Quyên cũng có mối quan hệ thân thiết với các BTV nhà đài khác, điển hình là MC Mai Ngọc.

Nhan sắc xinh đẹp quyến rũ của MC thời tiết Hạnh Quyên - Ảnh: FBNV

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao trên 1m70, Hạnh Quyên thu hút mọi ánh nhìn từ phía đối diện. Tuy không tiết lộ quá nhiều về gia đình lên mạng xã hội, nhưng với profile đỉnh của chóp như vậy, cộng đồng mạng tin chắc rằng gia thế của cô nàng cũng không phải là dạng vừa. Hạnh Quyên còn từng được gọi là "BTV thời tiết xinh nhất VTV"

Nhiều người trong nghề cho biết, để thực hiện màn cầu hôn bằng drone thì chi phí không dưới 1 tỷ đồng. Quả thật, là nữ chính trong 1 màn cầu hôn cầu kì đắt đỏ như thế thật không thể diễn tả được niềm hạnh phúc.