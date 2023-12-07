Danh tính cô gái hạnh phúc khi được cầu hôn bằng 200 Flycam, chi phí không dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội

Nhịp sống trẻ 07/12/2023 19:42

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận rôm rả về các hình ảnh, video màn cầu hôn đặc biệt tại Hà Nội. Bên dưới hình ảnh, video màn cầu hôn, rất nhiều người để lại bình luận chúc phúc, ngưỡng mộ nhân vật chính. Đặc biệt, nhiều cô gái bày tỏ ước ao có được màn cầu hôn như vậy.

Theo thông tin từ VietNamNet, màn cầu hôn bằng drone trên bầu trời Hà Nội lúc 20h tối 6/12 nhận được hàng trăm nghìn lượt like và bình luận trên các trang mạng xã hội. Rất đông người dùng mạng đã chia sẻ hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ, ước ao được một lần trong đời có màn cầu hôn “đậm chất ngôn tình” giống nữ chính. 

 

Anh Trần Anh Khôi, giám đốc vận hành hệ thống thiết bị drone trong sự kiện cho biết màn cầu hôn sử dụng khoảng 200 drone, với 10 nhân sự tham gia ekip vận hành. Đơn vị đã thuê địa điểm bay và xin cấp giấy phép bay sau đó mới có thể thực hiện được màn cầu hôn bằng drone. Sau khi lắng nghe kỹ sở thích, thông điệp, đội ngũ ekip của anh Khôi đã bàn bạc, lên ý tưởng hình ảnh, hiệu ứng, màu sắc tương ứng. Tối ngày 5/12, ekip tập dượt drone show để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. 

Khi sử dụng drone, cần chú ý một số yếu tố phức tạp như thời tiết, tín hiệu sóng, thi công, từ trường xung quanh, tín hiệu vệ tinh.

Danh tính cô gái hạnh phúc khi được cầu hôn bằng 200 Flycam, chi phí không dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 1
Cô gái xúc động khi nhận được lời cầu hôn quá đỗi ngọt ngào - Ảnh: VietNamNet

 

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, đến ngày 6/12, được thời tiết Hà Nội ủng hộ nên màn cầu hôn đã diễn ra thành công mỹ mãn. Các drone được chờ sẵn ở bãi đáp trực thăng ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Còn nam chính sẽ cầu hôn cô gái ở sân của trung tâm. Đây là vị trí cả hai có thể nhìn rõ nhất màn trình chiếu, thông điệp mà chàng trai gửi đến người yêu. 

Chia sẻ về con số 13/12/2023 khiến dân mạng tò mò trong màn cầu hôn, anh Khôi nói đó là “ngày rất đặc biệt của cặp đôi”. Theo đại diện đơn vị, kinh phí cho màn cầu hôn này có giá trị không dưới 1 tỷ đồng và được phía công ty tài trợ một phần. 

Danh tính cô gái hạnh phúc khi được cầu hôn bằng 200 Flycam, chi phí không dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 2Danh tính cô gái hạnh phúc khi được cầu hôn bằng 200 Flycam, chi phí không dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 3Danh tính cô gái hạnh phúc khi được cầu hôn bằng 200 Flycam, chi phí không dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 4
Kinh phí cho màn cầu hôn này có giá trị không dưới 1 tỷ đồng và được phía công ty tài trợ một phần - Ảnh: Báo Pháp luật và Đời sống

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, nữ chính trong màn cầu hôn đậm chất ngôn tình này là Phạm Hạnh Quyên, sinh năm 2001, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Hạnh Quyên vốn là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô từng giành giải Miss Photo, Top 5 Hoa khôi Báo chí của cuộc thi Press Beauty 2020.

Không chỉ thế, cô nàng còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m73 cùng hình thể chuẩn nên từng được "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung mời dự thi Hoa hậu Việt Nam. Ngay cả trước khi tốt nghiệp, cô nàng đã một "weather girl", là MC Thời tiết tại Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra Hạnh Quyên cũng có mối quan hệ thân thiết với các BTV nhà đài khác, điển hình là MC Mai Ngọc.

Danh tính cô gái hạnh phúc khi được cầu hôn bằng 200 Flycam, chi phí không dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 5Danh tính cô gái hạnh phúc khi được cầu hôn bằng 200 Flycam, chi phí không dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 6
Nhan sắc xinh đẹp quyến rũ của MC thời tiết Hạnh Quyên - Ảnh: FBNV

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao trên 1m70, Hạnh Quyên thu hút mọi ánh nhìn từ phía đối diện. Tuy không tiết lộ quá nhiều về gia đình lên mạng xã hội, nhưng với profile đỉnh của chóp như vậy, cộng đồng mạng tin chắc rằng gia thế của cô nàng cũng không phải là dạng vừa. Hạnh Quyên còn từng được gọi là "BTV thời tiết xinh nhất VTV"

Nhiều người trong nghề cho biết, để thực hiện màn cầu hôn bằng drone thì chi phí không dưới 1 tỷ đồng. Quả thật, là nữ chính trong 1 màn cầu hôn cầu kì đắt đỏ như thế thật không thể diễn tả được niềm hạnh phúc.

Đám cưới gây sốt của cặp đôi nam ở Yên Bái: Chú rể chỉ nói vài câu mà khiến ai nấy cũng phải xúc động rơi nước mắt

Đám cưới gây sốt của cặp đôi nam ở Yên Bái: Chú rể chỉ nói vài câu mà khiến ai nấy cũng phải xúc động rơi nước mắt

Những lời tận sâu thẳm trái tim của chú rể tại tỉnh vùng cao Yên Bái đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   BTV VTV BTV Hạnh Quyên MC Thời tiết

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 7 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 50 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 52 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 55 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ