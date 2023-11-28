Mới đây, chị Ngọc Phương bất ngờ thông báo bé Pàng sắp trở về quê Thanh Hoá sống với bà nội khiến không ít mẹ bỉm sữa ngỡ ngàng. Chị tâm sự trên trang cá nhân: "Vậy là tháng sau con được về nhà rồi. Lời hứa giúp con có đôi chân 6 năm về trước mình cũng đã hoàn thành .

Bé Pàng (SN 2010, Thanh Hoá) - cô bé liệt 2 chân, không mảnh vải che thân giữa trời đông giá rét, quỳ bên vệ đường tại Mường Lát, một vùng núi nghèo tại Thanh Hóa được một tài xế đường dài vô tình nhìn thấy ngày nào giờ đây đã có những thay đổi rõ rệt: Cao lớn, da trắng, mặt xinh... đặc biệt đôi chân đã có thể đứng vững và đi lại bình thường như bao đứa trẻ khác. Bé được vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (SN 1987, TP.HCM) nhận nuôi và được chăm sóc, sống một cuộc sống đủ đầy.

Dù sao cũng rất quý mối nhân duyên này! Nếu thời gian có quay trở lại cho mình được lựa chọn một lần nữa vẫn sẽ chọn như những gì bản thân đã chọn. Đó là không do dự và cũng mặc kệ ai nói gì thì nói. Mãi yêu Pàng lì".

Và có lẽ ý trời chúng ta cũng chỉ nên dừng lại ở đây. Con có suy nghĩ riêng của con và mình cũng nên tập trung lại cuộc sống riêng của mình .

Kèm với dòng trạng thái là hình ảnh bé Pàng đã trở thành nàng thiếu nữ tuổi 13 với vóc dáng phổng phao, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng nụ cười toả nắng. Bên cạnh những lời ủng hộ quyết định của vợ chồng chị Ngọc Phương, đồng thời gửi lời cảm ơn đã cưu mang, dạy dỗ và chữa trị bệnh cho cô bé còn có không ít người tò mò vì sao chị Ngọc Phương quyết định đưa con gái nuôi trở về quê sinh sống khi cuộc sống ở Sài Gòn vẫn ổn.

Bé Pàng đã trở thành nàng thiếu nữ tuổi 13 với vóc dáng phổng phao, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn cùng nụ cười toả nắng.

Ngay lập tức, chị Phương đã nhanh chóng giải thích rằng "Pàng vẫn còn bà nội, anh chị em và cô chú ngoài Mường Lát. Nay con đi đứng tốt nên về với bà nội chăm bà nội". Thậm chí có người bạn bày tỏ: "Pàng ở với mẹ Phương mới có tương lai chứ?", chị liền đùa: "Ở với Pàng, mẹ Phương sắp thành mụ ác quỷ trong truyền thuyết".

Quả thực những gì vợ chồng người phụ nữ Sài Gòn làm cho bé Pàng chẳng thể kể hết công lao. Từ những người xa lạ, nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ tàn tật không mảnh vải che thân, họ bay hàng nghìn kilomet ra thăm Pàng, ngỏ ý nguyện được giúp đỡ. Khi ấy dù đã có 2 con nhỏ, đang mang bầu bé út, chị Phương vẫn muốn mạo hiểm đón Pàng về gia đình mình. Anh chị hứa với bà của Pàng sẽ điều trị cho cô bé khỏi liệt chân, khi bé đi lại được sẽ “gửi trả” về với gia đình.

Dù đã có 2 con nhỏ, đang mang bầu bé út, chị Phương vẫn muốn mạo hiểm đón Pàng về gia đình mình.

Sau đó, cả hai đã coi cô bé như con ruột. Chị cho biết thời điểm mới đón Pàng về, cô bé còn bị nhiều bệnh khác như sỏi bàng quang, trĩ, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng tiết niệu… Sau khi mổ lấy sỏi, cô bé đã khá dần lên. Đặc biệt là, Pàng cực kỳ mạnh mẽ. Khi vào mổ cho đến quá trình hồi phục, lúc nào cô bé cũng nở nụ cười rất tươi. Vợ chồng chị chăm sóc từng ngày từng tháng để có một bé Pàng khỏe mạnh như bây giờ.

Anh chị hứa với bà của Pàng sẽ điều trị cho cô bé khỏi liệt chân, khi bé đi lại được sẽ “gửi trả” về với gia đình.

Lúc nào cô bé cũng nở nụ cười rất tươi.

6 năm không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn - từng ấy ngày làm mẹ, chị Ngọc Phương đã chịu bao vất vả, khổ cực để đứa con nuôi tàn tật để có thể đứng vững trên đôi chân chân của chính mình. Chị Ngọc Phương đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ nuôi. Có lẽ khi bé Pàng về quê, chị vẫn theo dõi từng bước trưởng thành của con, sẵn sàng giúp đỡ khi con gặp khó khăn.