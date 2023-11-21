Mẹ đơn thân và hành trình ra sức kiếm tiền mua nhà để đón con về sống chung

Sau một khoảng thời gian sinh bé thứ hai, chị đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng. Trong chương trình, chị vui vẻ kể lại hành trình làm mẹ đơn thân và vượt qua thử thách để đoàn tụ với con gái đầu.

Chị Thùy Linh (35 tuổi, TP.HCM) là nhân vật xuất hiện trong tập 206 của chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa. Được biết, chị đang làm mẹ đơn thân và nuôi nấng một bé 9 tuổi và một bé 2,5 tháng.

Chị nói: "Không biết các mẹ bỉm sữa khác như thế nào, nhưng đối với bản thân em thì em thấy là mình cực kỳ nhạy luôn, em có cảm giác là mình cảm nhận được và có linh cảm là mình có khả năng làm mẹ". Chính vì thế, khi chu kỳ kinh nguyệt chỉ chậm đúng 1 ngày, chị đã cảm nhận được mình đậu thai. Và cũng để chắc chắn, chị Linh tự đến phòng khám gần nhà để kiểm tra thêm lần nữa cho chính xác.

Chị Linh kể sau 1 năm về chung một nhà, hai vợ chồng chị quyết định có em bé. Trước đó, chị cũng đã tìm hiểu rất kỹ và chuẩn bị sức khỏe sinh sản tốt nhất để chào đón con đầu lòng.

Chị Linh thuật lại lời của bác sĩ: “Bác sĩ chẩn đoán thai nhi còn quá nhỏ, cần chờ thêm 6-8 tuần để khẳng định phôi phát triển hay không”.

Khi trở về nhà, chị lên mạng đọc và tìm hiểu cách ăn uống, bổ sung những gì để tốt cho thai nhi, nên đi đứng như thế nào để an toàn cho mẹ và bé,...Và chị quyết định chưa thông báo cho chồng vì chị dự định khi thai nhi chắc chắn và ổn định sẽ báo tin vui sau.

Cũng vào thời điểm đó, chị Linh cùng cả nhà chồng về quê ăn Tết. Tất cả cùng nằm chung một phòng trên tàu hỏa. Trong lúc sắp xếp hành lý, chị vô tình làm rơi que thử thai xuống đất và mẹ chồng đã nhặt được que và hỏi con dâu. Vì vậy, chị đành thông báo sớm với cả nhà.

Chị cho biết mình vô cùng may mắn khi có một thai kỳ không mệt mỏi, không thèm ăn. Trong vòng 6 tuần đầu, chị cảm thấy bản thân không có bất cứ sự thay đổi gì. "Thậm chí, tới khi bầu 6 tháng mình đi ngoài đường, người ta vẫn không biết mình có em bé", chị nói.

Gần ngày dự sinh, chị được bác sĩ thông báo có dấu hiệu sắp sinh và yêu cầu nhập viện. Tuy nhiên, chị dự đoán mình chưa sinh, nhất quyết về nhà ngủ vì ở bệnh viện chị cũng không ngủ được. Chị mang niềm tin vững chắc đó và tự tin trở về nhà.

5h sáng ngày hôm sau, chị Linh thức dậy, tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị vật dụng thiết yếu và 9h nhập viện.

Lần đầu sinh con, chị Linh không rõ những phương pháp sinh con không đau. Thế nên, bác sĩ tư vấn phương pháp gây tê ngoài màng cứng để “đẻ không đau” thì chị tự tin từ chối.

Chị Linh chia sẻ: “Lúc bác sĩ tư vấn, mình không thấy đau nên nghĩ không cần thiết phải tiêm. Thế nhưng, ngay sau đó, mình bắt đầu cảm nhận được những cơn đau khủng khiếp ập đến. Đúng như các bà các mẹ hay bảo là đau đến mức cầm thanh giường vắt ra nước”.

Lúc vào vòng sinh, chỉ sau 3 lần rặn thì cuối cùng em bé cũng lú đầu ra và khóc. Để em bé da kề da thì em chị mới nhận thức được là mình đã được làm mẹ, cảm giác vô cùng thiêng liêng. "Trái tim em dâng tràn lên một cảm xúc khó tả", chị xúc động kể.

Chị Linh được nhà mẹ đón về quê chăm sóc trọn 6 tháng sau khi vượt cạn an toàn. Em bé vô cùng dễ, rất ngoan và rất hay cười. Tuy nhiên, hạnh phúc làm mẹ chưa được bao lâu, chị Linh phải đối diện với những xáo trộn của cuộc sống. Qua đấu tranh tâm lý, chị quyết định chấm dứt hôn nhân.

Chị Linh tâm sự: “Con còn quá nhỏ. Đáng ra, bé phải khôn lớn trong gia đình hạnh phúc. Mỗi lần nhìn con, em thấy thương và tội lỗi vô cùng. Tuy nhiên, cái việc mà nung nấu em nhất là em phải kiếm tiền việc đó lấn át hết cảm xúc tiêu cực. Em chỉ lao vào làm việc, em chỉ ước mình có thật nhiều tiền".

Hạnh phúc làm mẹ chưa được bao lâu, chị Linh phải đối diện với những xáo trộn của cuộc sống.

Ly hôn khi con tròn 16 tháng tuổi, chị Linh chưa đủ khả năng tài chính và tâm lý không ổn định. Thế nên, bố mẹ chồng đưa ra yêu cầu rằng nếu chị sẽ được đón con nếu chị mua được nhà ở TP.HCM.

Thương con, không muốn bé chịu khổ cùng mình vì không đủ khả năng tài chính, chị Linh lựa chọn cho con sống cùng ông bà nội.

Vượt qua khó khăn, chị Linh cố gắng mua nhà lúc con gái 4 tuổi. Thời điểm đó, dịch bệnh bùng phát, ông bà nội của bé phải về miền Bắc. Do đó, bé thuận lợi đoàn tụ cùng mẹ.

Hiện tại, con gái đầu của chị Linh đã có thể giúp mẹ chăm em, làm việc nhà. Đặc biệt, cô bé rất hiểu chuyện và hứa sẽ yêu thương mẹ thật nhiều. "Mẹ rất cảm ơn con, và thậm chí là rất biết ơn con vì con luôn đồng hành và hỗ trợ mẹ, mẹ thương cả hai chị em con rất nhiều", chị bày tỏ tình cảm với con trong chương trình.

Vượt qua khó khăn, chị Linh cố gắng mua nhà lúc con gái 4 tuổi.

Cô bé rất hiểu chuyện và hứa sẽ yêu thương mẹ thật nhiều.

Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa là chương trình talkshow với các mẹ bỉm có con từ 1 đến 3 tuổi. Câu chuyện xoay quanh những vấn đề trong cuộc sống từ lúc mới sinh con đến giai đoạn hiện tại, có thể kể đến như những vấn đề về con cái, kinh nghiệm cá nhân, các căng thẳng của mẹ bỉm sữa.