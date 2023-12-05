Đám cưới gây sốt của cặp đôi nam ở Yên Bái: Chú rể chỉ nói vài câu mà khiến ai nấy cũng phải xúc động rơi nước mắt

Nhịp sống trẻ 05/12/2023 14:23

Những lời tận sâu thẳm trái tim của chú rể tại tỉnh vùng cao Yên Bái đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Mới đây, một hôn lễ đặc biệt ở Yên Bái đã thu hút sự quan tâm chú ý của cả cộng đồng mạng. Được biết, nhân vật chính của đám cưới là cặp đôi Đặng Phương Nam (26 tuổi, quê Yên Bái) và Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, quê Nam Định).

Có lẽ đây là đám cưới đầu tiên tại Yên Bái mà cả 2 nhân vật chính hình dáng bề ngoài đều là đàn ông. Theo đó, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, TP.Yên Bái với sự góp mặt và chúc phúc của gia đình, người thân và đông đảo bạn bè. Mọi thủ tục ăn hỏi, đón dâu, tiệc cưới đều được tổ chức rất linh đình.

Đám cưới gây sốt của cặp đôi nam ở Yên Bái: Chú rể chỉ nói vài câu mà khiến ai nấy cũng phải xúc động rơi nước mắt - Ảnh 1
Một hôn lễ đặc biệt ở Yên Bái đã thu hút sự quan tâm chú ý của cả cộng đồng mạng.
Đám cưới gây sốt của cặp đôi nam ở Yên Bái: Chú rể chỉ nói vài câu mà khiến ai nấy cũng phải xúc động rơi nước mắt - Ảnh 2
Nhân vật chính của đám cưới là cặp đôi Đặng Phương Nam (26 tuổi, quê Yên Bái) và Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, quê Nam Định).

Trong lúc phát biểu tại giờ phút trọng đại nhất, chú rể Đặng Phương Nam nghẹn ngào nói: "Kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay chúng cháu rất xúc động khi được tất cả mọi người góp mặt, ủng hộ và chung vui cùng vợ chồng chúng cháu. Có 1 câu nói cháu rất tâm đắc là: Trăm hạt mưa rơi không có hạt nào rơi nhầm chỗ và trong cuộc đời này chúng ta gặp được nhau đó là cái duyên. Chúng ta đi được với nhau đó là cái phận. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cảm ơn bố mẹ đã động viên, là nguồn sức mạnh để cho con được sống đúng với cả con người của con. Cảm ơn tất cả mọi người, bạn bè, cô dì chú bác, họ hàng, hàng xóm đã đến ủng hộ, chúc phúc và động viên cho vợ chồng chúng con… Lời cuối cùng vợ chồng con xin gửi 1 cái cúi đầu thay lời cảm ơn và tri ân nhất tới tất cả mọi người".

Chú rể ngay sau đó đã hướng mắt về người thương của mình để bày tỏ những lời tận sâu thẳm trái tim: "Lời thứ 2 anh muốn gửi đến em. 4 năm chúng ta yêu nhau cũng không phải là ngắn cũng không phải là dài. Em cũng từng trách là tại sao anh không cầu hôn em. Anh biết hôm nay hơi muộn nhưng anh cũng muốn tất cả mọi người chứng kiến và hôm nay anh sẽ cầu hôn em ở sân khấu này, ở chính hội trường của chúng ta. Anh mong rằng sau này chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mọi khó khăn. Chúng ta đi cùng nhau, cùng xây đắp hạnh phúc riêng của chúng ta".

Đám cưới gây sốt của cặp đôi nam ở Yên Bái: Chú rể chỉ nói vài câu mà khiến ai nấy cũng phải xúc động rơi nước mắt - Ảnh 3
Chú rể chỉ nói vài câu mà khiến ai nấy cũng phải rơi nước mắt.


Đoạn video được người trực tiếp quay chụp cho đám cưới đặc biệt này ghi lại.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch UBND xã Giới Phiên, TP Yên Bái xác nhận: "Việt Nam không cấm tổ chức lễ cưới đồng tính, thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin được chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Tuy nhiên, do pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới nên về mặt giấy tờ, cặp đôi này chưa thể đăng ký kết hôn".

Không ai trong xã hội này có quyền lựa chọn giới tính của mình từ khi sinh ra, nhưng họ có quyền lựa chọn cách sống, có quyền yêu và được yêu theo đúng giới tính của họ. Chúc cho cặp đôi ấy mãi mãi hạnh phúc.

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